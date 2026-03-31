Кой е най-щастливият ден за всяка зодия през април 2026?

През април 2026 г. всяка зодия ще получи своя шанс за успех и приятни изненади от Вселената. Разберете кога да очаквате най-щастливия ден от месеца и се подгответе за промени.

Овен

Най-щастливият ден за вас е петък, 17 април. Новолунието във вашия знак ви дава енергия за нови начала. Позволете си да поемате рискове и да действате - резултатите може да надминат очакванията ви.

Нещастни дни за вас ще са 3, 11, 28 април.

Телец

Най-щастливият ден за вас е неделя, 19 април. Сезонът на Телеца започва на този ден, носейки яснота и вътрешна сила. Идеално време за равносметка и осъществяване на промяна.

Нещастни дни за вас ще са 5, 12, 26 април

Тази зодия ще е целуната от късмет на 9 януари - ще има късмет във всичко

Близнаци

Най-щастливият ден за вас е събота, 25 април. Уран навлиза във вашия знак, откривайки нови възможности и етапи на растеж. Бъдете отворени за неочаквани промени - те работят за вас.

Нещастни дни за вас за 6, 14, 29 април.

Рак

Най-щастливият ден за вас е петък, 17 април. Новолунието активира вашия дом на кариера и успех. Позволете си да блеснете и да достигнете пълния си потенциал.

Нещастни дни са 4, 13, 27 април.

Лъв

Най-щастливият ден за вас е четвъртък, 9 април. Марс активира вашия дом на късмета, помагайки ви да насочите енергията си към нови начинания. Време е да предприемете действия и да не се страхувате от риска.

Нещастни дни за вас са 2, 15, 23 април.

Дева

Най-щастливият ден за вас е неделя, 19 април. Ще получите вътрешна яснота и подкрепа за важни решения. Денят е подходящ за лични и професионални промени.

Нещастни дни за вас са 1, 10, 24 април.

Везни

Най-щастливият ден за вас е петък, 24 април. Ще усетите прилив на енергия и вдъхновение за нови проекти. Това е чудесен момент да проявите креативност и решителност.

Нещастни дни за вас са 3, 16, 28 април.

Скорпион

Най-щастливият ден за вас е неделя, 26 април. Вашата интуиция и воля са в разгара си. Това е идеален ден за предприемане на важни стъпки и разрешаване на стари проблеми.

Нещастни дни за вас са 5, 13, 27 април.

Стрелец

Най-щастливият ден за вас е вторник, 14 април. Очакват ви неочаквани възможности и приятни изненади. Денят е добър за пътуване и създаване на нови приятелства.

Нещастни дни за вас са 2, 12, 26 април.

Козирог

Най-щастливият ден за вас е сряда, 1 април. Усилията ви ще бъдат възнаградени и плановете ви ще започнат да дават плодове. Време е за конкретни действия и решителност.

Нещастни дни за вас са 6, 14, 29 април.

Водолей

Най-щастлив ден за вас е сряда, 1 април. Ден за реализиране на идеи и изразяване на креативност. Добро време за личностно развитие и нови проекти.

Нещастни дни за вас са 4, 18, 28 април.

Риби

Най-щастлив ден за вас е петък, 24 април. Ще се заредите с енергия за нови начала и реализиране на стари планове. Денят е подходящ за интуитивни решения и креативност.

Нещастни дни за вас са 3, 17, 26 април.

Думата, която ще промени живота на всяка зодия до края на март 2026