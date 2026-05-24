Любов, пари и съдба: Как Синята Луна в Стрелец влияе на зодиите

Невероятно мощна Синя Луна влияе по различен начин на всеки зодиакален знак през седмицата от 25 до 31 май 2026 г. Пълнолунието изгрява в Стрелец в неделя, носейки промяната, от която се нуждаем след въздействащия стелиум в Овен миналия месец.

Сега имаме надежда и нещо, което да очакваме с нетърпение. Тази рядка лунна фаза се усеща като края на една мощна глава и прелюдия към нова, която се задава. Насърчаваме се да открием своята сила и вътрешна светлина. Луната се подравнява с Юпитер в Рак два пъти тази седмица, насърчавайки ни да влезем под светлината на прожекторите и да гледаме към бъдещето с повече гордост и увереност.

Овен

Пригответе се да си върнете позицията под светлината на прожекторите, Овни. Пълнолунието в авантюристичния Стрелец ви свързва със света около вас. Това е подходящ момент да разширите знанията си или да резервирате пътуване. Вашата семейна история може да излезе наяве, което прави този период много емоционален.

Вие сте воин и сте готови да се изправите срещу всичко, което ви се изпречи на пътя. Юпитерианската енергия издига нивата ви на увереност. Да се научите как да управлявате емоциите си е важно, така че не потискайте важните неща и си водете дневник или медитирайте, ако е необходимо.

Телец

Тази седмица назрява много мощна и трансформираща енергия, Телци. Пълнолунието в Стрелец ви кара да търсите убежище в проектите, които имате, и в хората, които служат като ваша система за подкрепа. Вие притежавате много магия и този транзит помага на приятелите ви да видят това.

Това е много емоционален период, вероятно фокусиран върху миналото. Въпреки че е предизвикателство, вие сте в състояние да видите целия напредък, който сте постигнали. Миналото ви е оформило във воина, който сте в настоящето, особено с Марс сега във вашия знак.

Близнаци

Енергията тази седмица ви помага да възстановите връзките си с другите и да поправите връзката, която имате със себе си. Уран в Близнаци вече трансформира вашата перспектива, но това пълнолуние е заземяващата сила, от която се нуждаете. Лунацията в Стрелец улеснява отразяването и разбирането на промените, които се случват около вас.

Това е време да се обърнете навътре в себе си и да станете по-методични с плановете си. Вие също така се учите да се показвате пред другите. С нарастващата зрялост и състраданието ви, динамиката на взаимоотношенията ви се подобрява значително.

Рак

Пълнолунието в Стрелец е период за празнуване и социализиране. Подгответе се да създавате мрежи и да бъдете поканени на събития. Може би вече се чувствате популярни, тъй като Венера е във вашия знак, което ви прави по-приятни и магнетични.

През този период привличате нови хора, но може да ви се стори горчиво-сладко, докато размишлявате върху това, което сте направили през последната година. Въпреки това, пълнолунието носи дар, който ви насърчава да останете фокусирани и оптимистични.

Лъв

Това е тласъкът, който огнените зодии са желали, Лъвове. Пълнолунието в Стрелец носи смелост и надежда. Това не е време да губите от поглед целите си, а активно да ги развивате.

Вашите музи са от съществено значение в този момент и се чувствате принудени да изградите нещо ново. Себеизразяването също е важно, като Марс в Телец и Меркурий в Близнаци правят ума ви много по-жизнен.

Дева

Ровенето в миналото е тема на този лунен транзит, Деви. Обърнете внимание на това как се представяте. Това е период, в който да излекувате вътрешното си дете и всички минали рани. Не се страхувайте да се облегнете на семейството си за подкрепа.

С Меркурий в Близнаци, разполагате с инструментите, необходими за справяне с този период. Юпитер в Рак ви помага да видите как приятелите ви се представят. Това ви дава силата, от която се нуждаете. В същото време става ясно кои са истинските ви приятели.

Везни

С пълнолуние в Стрелец, виждате важността на намирането на удоволствие в кариерата си. Това е и подходящ момент да се съсредоточите върху хобитата си.

Сезонът на Близнаци ви показва защо е важно да правим това, което обичаме. Работата с други хора ви е научила много за това да бъдете лидер. С тази експанзивна енергия сте способни да се доверите на себе си и да позволите на независимата си страна да блести.

Скорпион

Нищо не ви спира в този момент, Скорпиони. Всъщност пълнолунието в Стрелец ви напомня, че небето е границата. Правете това, което ви прави щастливи, докато разширявате хоризонтите си и планирате бъдещето.

Тази Луна ви показва и много за това какво сте готови да толерирате в една връзка. Ако сте необвързани, това е подходящ момент да срещнете някой нов, тъй като енергията на връзката се усеща мощна тази седмица. Ако вече сте във връзка, имате възможност да заздравите връзката си с партньора си.

Стрелец

Пълнолунието е във вашия знак и това служи като обобщение на всичко, което сте научили и преживели досега през последната година. Този рядък лунен транзит се усеща като победа, докато размишлявате върху историята си. Тази седмица имате и възможност да намерите по-голяма хармония с емоциите си.

Енергията сега проправя пътя за вас, за да разберете какво искате да постигнете, когато Юпитер влезе в Лъв това лято. Поддържайте мечтите си силни и не приглушавайте светлината си за никого.

Козирог

Синята Луна в Стрелец носи потенциал за истинска любовна история, Козирози. Ако сте посветили много време на кариерата си и сте игнорирали романтичния си партньор, тази Луна ви дава необходимите инструменти, за да станете по-състрадателни и емоционално достъпни.

Водолей

Сезонът на Близнаци се усеща като подобрение, Водолеи. Пълнолунието тази седмица се фокусира върху вашите рутини и се нуждаете от дисциплина, за да направите необходимите промени. Уран носи изненади, но вие сте готови.

Обмислете идеи с приятели или колеги. Пригответе се да бъдете по-свързани с хората, с които работите.

Риби

Пълнолунието подчертава кариерата ви и ви напомня за упорития труд, който сте положили през последните няколко години, когато Сатурн е бил във вашия знак. Тази Луна носи и романтична енергия, което ви прави много по-оптимистични в сферата на любовта.

Настоящите ви взаимоотношения се усещат обширни и комуникацията ви тече с Меркурий сега в Близнаци. Това е период за честност и прозрачност, ако искате вашите взаимоотношения да се трансформират в бъдеще.