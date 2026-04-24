Неудобното става съдба: Големият урок на май 2026 за всяка зодия

За някои май месец ще бъде време на големи промени и предизвикателства, за други – момент на почивка и регенерация. Разберете какво очаква вашата зодия!

Овен

Да се надяваме, че ще се насладите на противоречия, защото те ще бъдат изобилни през май. Независимо дали вашите твърдения или убеждения се сблъскват с тези на другите или нещо от миналото ви е поставено под въпрос, ще се сблъскате с предизвикателство.

Съществува и въпросът за парите. Докато неочакван бонус може да увеличи бюджета ви, грешки, особено при онлайн транзакции, също са вероятни. Обмислете всички аспекти на въпроса и избягвайте твърдения, за които не можете да гарантирате, че са верни. Въпреки това, звездите през май носят значителни ползи, включително пътуване или преживяване, което ще промени бъдещето ви.

Телец

Май започва с пълнолуние. То ще ви даде сили и ще ви насърчи да изоставите практики и съюзи, които изтощават енергията ви, пречейки ви да реализирате дългогодишни амбиции. Големите промени обаче не идват без препятствия, така че около 6 май бъдете готови за известна съпротива.

Парите може да ви възпрепятстват да предприемете радикална стъпка, но ще намерите алтернативни източници на доходи и финансиране. Опитайте се да уредите всички въпроси, включително подписването на договори, до 30 май. След това инерцията ще отслабне.

Близнаци

До 21 май ще бъде трудно да насочите събитията в желаната посока, така че не разкривайте намеренията си и не разчитайте на клюки. Уверете се, че имате алтернативен план, независимо дали за специален повод или за голямо начинание. Не само заради възможни внезапни промени, но и защото някой може да не изпълни ангажиментите си.

Бъдещето на професионална или романтична връзка вече е решено и уикендът на 30 май може да се окаже решаващ. Пълнолунието по оста на връзките (31 май) вдъхновява както връзки, така и раздяли.

Рак

Нещо трябва да се жертва. Стига да имате по-голямата част от това, за което сте работили или на което сте се надявали, Раци, приемете го. Постоянното чакане за още ще завърши зле. Въпреки че този съвет се отнася предимно за кариерата и финансите, взаимните отстъпки ще осигурят и вашето лично благополучие.

Лъв

Почти по средата на годината сте на кръстопът. Осъществиха ли се надеждите ви и отплатиха ли се усилията ви, или трябва да промените посоката? Дори и да предпочитате да избягвате конфронтация, в зависимост от това колко дълбоко вярвате в нещо, може да нямате друг избор, освен да приемете нечии условия или да действате сами.

Възможно е събитията в края на януари да повлияят на хода на събитията през май, а миналото като цяло ще играе значителна роля. Плутон е движеща сила, така че може да не виждате целта във всичко, което се случва, или огромните ползи, които то носи.

Дева

Не е нужно да пътувате далеч, за да видите живота от нова перспектива, но това е един от начините да подхраните оптимизма и решителността си. Това време на годината е за това да се издигнете над всичко и да се съсредоточите върху онези неща, които повдигат духа ви. Може да чакате подписването на договор или може да завършите курс, който ще подобри автобиографията ви и ще ви отвори нови пътища.

Излизането извън зоната ви на комфорт – дори само малко – ще донесе много ползи. Май няма да е най-спокойният месец – ще има изобилие от неочаквани и необичайни събития.

Везни

Да се затваряте в черупката си не е във вашия стил, но понякога да бъдете някой, който се опитва да се хареса на всички, е не само трудна работа, но и контрапродуктивна. Нуждаете се от време и пространство, за да стигнете до същината на въпроса. За много Везни тази ситуация е свързана с финанси, така че трябва да намерите повече пари или да сключите по-добра сделка. За други това ще бъде труден период в любовта.

Скорпион

През май звездите ще се фокусират върху взаимоотношенията и как другите хора ще повлияят на живота ви. Това може да бъде време на срещи при най-щастливите обстоятелства, но и период, в който разделенията между вас и другите ще изглеждат крайни.

Пълнолунието на 1 май ще доведе до кипене на дългогодишните напрежения, а Новолунието на 16 май ще отбележи началото на нова глава. Плутон ще играе важна роля, така че минали събития или скрити ситуации ще излязат наяве, за да могат да бъдат разгледани и оставени зад гърба. Това важи особено за дома и семейството.

Стрелец

Не пропускайте скучните части. Независимо дали сглобявате мебели, организирате специално събитие или планирате бъдещето, солидната основа е ключът към успеха. Планетите наблягат на това да се вършат нещата правилно, във всеки смисъл на думата. Нова връзка ще процъфти, ако обсъдите трудни въпроси сега.

По подобен начин не бързайте да приемате предложение за работа. Трябва да проверите всички важни детайли. Следвайте примера на костенурката, а не на заека. Здравето също е важно и един малък проблем се нуждае от внимание, преди да стане много по-сериозен.

Козирог

Основната тема за май е създаването на красиви неща. Това е месец, в който на преден план ще бъдат въпросите, свързани със сърцето и правенето на неща, които карат сърцето ви да бие по-бързо.

Няма да има недостиг на предизвикателства – запазете спокойствие около 5 и 25 май – но това е период, в който ще имате късмет и хората ще ви покажат признателност и ще оценят усилията ви. Краят на месеца е идеалното време да се обвържете с някого или да подпишете дългосрочен договор, въпреки че няма да е без изненади и обрати. И всичко си има причина…

Водолей

Корените на живота изискват вашето внимание сега. За някои Водолеи семейните въпроси ще достигнат критична точка, за други - проблеми, свързани с дома, и като цяло здравият разум и спокойствието ще се окажат ключът към преодоляването на много житейски предизвикателства.

Около 5 и 25 май Плутон ще управлява космическите въпроси, което означава, че всичко, което е било погребано или игнорирано, ще излезе на повърхността. Това е положително, дори ако временно отнема вятъра от платната ви. От 21 май романтиката и връзките ще заемат централно място, помагайки ви да намерите любов или да поправите разкъсана връзка.

Риби

Период на потенциално трудни времена и обезкуражаващи епизоди приключва за вас. Оптимизмът ще се завърне, а с него и чувството за сила да преодолеете препятствия, които някога са изглеждали непреодолими.

Кратко пътуване или среща с някого от чужда държава или култура ще ви даде нова перспектива. Препоръчва се смяна на обстановката, независимо дали става въпрос за ремонт, нов декор, преместване или пътуване. Непредсказуемият Уран е сила, с която трябва да се съобразяваме около 16 и 22 май – огъвайте се като тръстика на вятъра!