Новолуние на 17 април: Какво трябва и не трябва да се прави

Какво да правим и какво да не правим на новолунието през април 2026 г.

Всяко новолуние е точка на нулиране. Но априлското се откроява. Според астролога Олга Ходарева, неговата енергия ще положи основата за цялата астрологична година. Ето как да се възползвате максимално от това време.

Новолуние на 17 април

Новолунието този месец ще настъпи на 17 април в 14:51 ч. , в знака на Овен.

„Това новолуние има много особености, защото знакът Овен, в който се намира, е първият знак на зодиака и ще има енергии, които ще положат основите за цялата следваща астрологична година, тоест до следващия април. Самото новолуние е важна точка на енергийно нулиране“, обяснява експертът.

Новолуние в Овен на 17 април 2026 г. Съвети за всички зодии

Не всеки реагира на енергията на новолунието по един и същи начин, защото то се случва в определена точка от наталната карта на човек и тази точка може или не може да резонира с неговите индивидуални астрологични показатели. Това може да се определи само след индивидуална диагноза.

Самият знак Овен се свързва със започването, началото на нещо ново, инерцията и искрата. Той не знае как да чака, така че енергията на „Трябва да имам всичко сега“ ще доминира. Много хора не знаят как да реагират на бавните процеси – те искат нещата да се движат бързо, което може да доведе до раздразнителност, агресия и конфликт.

„Ще бъде трудно да се сдържате и да избегнете грешки, когато излезете от пасивно състояние“, предупреждава астрологът.

„Енергията на това новолуние се свързва с физическа сила, нови начала и инстинкти, така че днес е много благоприятен ден за проактивност, вземане на решения и предприемане на действия“, съветва Олга Ходарева.

„Можете да спортувате. Ако отдавна сте искали да направите първата крачка в нещо, енергиите ще бъдат много благоприятни за това.“

Най-накрая можете да направите това, което отлагате от дълго време, да правите това, което ви вълнува, и като цяло да изразите чувствата си, да се откъснете от пасивността, да се утвърдите и да стартирате нови проекти.

Овенът се свързва с индивидуалната инициатива, така че на преден план може да излезе областта, в която можем да започнем да проявяваме собствена инициатива и да полагаме усилия, а това е благоприятно.

Какво не трябва да правите на новолуние. Вземане на решения в пика на емоциите, когато адекватността е „изключена“ може да има негативни последици. Не влизайте в конфликти, защото енергията на лунното събитие е много „заредена“ – възможни са кавги и саморазправа.

Опитът да направите всичко наведнъж бързо ще ви изтощи; по-добре е да приоритизирате.

Също така, няма нужда да доказвате нищо на някого - Овенът засилва конкуренцията, желанието за победа и поради това може да възникне мисълта, че трябва да докажете нещо на някого.

