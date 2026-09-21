От 30 септември 2026 г.: Меркурий в Скорпион - прогноза за всички зодии!

На 30 септември 2026 г., в 14:44 ч. Меркурий ще напусне хармоничните, дипломатични Везни и ще навлезе в знака на Скорпиона, където ще остане до 6 декември - необичайно дълъг период за тази бърза планета. Именно в Скорпион Меркурий ще навлезе и в своята ретроградна фаза. Периодът ще е специфичен, ето как да се подготвите за него и как отделните зодии могат да извлекат своите ползи.

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Ключови теми на транзита

Психологическо прозрение – умът става способен да анализира дълбоки, подсъзнателни процеси, както свои, така и тези на другите.

Жажда за тайни и теми табу – интерес към теми, които обикновено се избягват: пари, смърт, сексуалност, власт, манипулация.

Интензитет на речта – думите се изричат ​​с голяма емоционална тежест, разговорите могат да бъдат трудни, но честни.

Изследователски подход – подходящо време за разследвания, задълбочено изучаване на тема, работа с архиви и скрита информация.

Рискът от подозрение – обратната страна на прозрението: прекалено четене на подтекст там, където може да няма такъв, параноя и недоверие.

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Меркурий обикновено преминава през един знак на всеки 2-3 седмици, но този път ще се задържи в Скорпион повече от два месеца – именно защото планетата ще стане ретроградна тук. Това означава, че темата, повдигната от 30 септември насам, няма да бъде разрешена бързо – ще изисква преосмисляне, връщане към привидно вече обсъждани въпроси и по-дълбоко гмуркане в това, което първоначално е изглеждало разрешено.

Практически приложения на периода

Това е подходящ момент за провеждане на преговори, изискващи пълна прозрачност, разбиране на финансови и данъчни въпроси, психологическо самоусъвършенстване, разследване на сложни ситуации и писане по теми, изискващи дълбочина и честност.

Внимавайте с прекомерната подозрителност във взаимоотношенията, обсесивните мисли за скритите мотиви на близките и грубите, нараняващи думи – директността на Скорпиона, ако се използва прекомерно, може да ужили болезнено.

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Използвайте енергиите на Меркурий в Скорпион, за да разрешите проблеми, които отдавна изискват честен разговор – но не забравяйте, че не всяка тайна трябва да се изважда наяве веднага. Понякога мъдростта на Скорпиона се крие в изчакването на подходящия момент, за да се изкаже.

Струва си да се подчертае, че този транзит ще се прояви различно за различните зодии: въздействието му варира значително в зависимост от аспекта, в който е вашият знак към Скорпион. Той ще бъде особено изразен за Скорпиони, Раци, Риби, Телец, Лъвове и Водолеи.

Скорпион: Отговорен период

За самите Скорпиони това е особено важен момент – Меркурий посещава собствения им знак, засилвайки естествената им проницателност и дълбочина на мисълта. Но с тази сила идва и отговорността: думите на Скорпионите носят по-голяма тежест през този период, а способността им да виждат същността на нещата може да бъде както полезна, така и вредна, ако се използва без необходимата деликатност. Важно е да се помни, че не всяка истина трябва да се изрича на глас веднага – понякога силата се крие в способността да се мълчи до подходящия момент.

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Рак и Риби: Хармонично време за разговор

За водните знаци – Рак и Риби, които са в хармоничен тригон със Скорпион – този транзит е особено благоприятен за комуникация. Разговорите са лесни, дълбоки и емоционално заредени, като интуицията и думите се допълват красиво. Това е добро време за откровени разговори с близки, за да се формулира най-накрая това, което се е бавило, но не е намерило правилните думи. През този период Ракът и Рибите са способни да обсъждат сложни, дълбоки теми без излишно напрежение – водата намира общ език с водата.

Телец: Труден избор

За Телеца, който е в опозиция със Скорпион, този транзит се усеща като среща със собственото си отражение в изкривено огледало. Това, което Меркурий изважда на повърхността в комуникацията с другите – теми за контрол, ценности, ревност, скрити мотиви – се оказва насочено директно към Телец чрез партньори, близки и бизнес връзки. Разговорите за пари, споделени ресурси или дълбоки привързаности могат да бъдат особено напрегнати. Телецът трябва да е подготвен за това, че другата страна упорито ще стигне до дъното на въпроса и да не възприема това упорство като лична атака – това често е просто характеристика на самия транзит.

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Лъв и Водолей: Трудности и конфликти

За Лъв и Водолей, които са в квадратура със Скорпион, периодът се оказва по-предизвикателен. Напрегнатият аспект създава трудности в области, управлявани от Меркурий, предимно документи, споразумения и официални документи. Възможни са забавяния в документите, недоразумения в кореспонденцията и необходимостта от многократно връщане към един и същ въпрос. Рискът от конфликти поради прекалено остри или груби думи също се увеличава – това, което изглежда просто директност за Скорпиона, може да звучи прекомерно грубо за Лъв и Водолей. И двата знака трябва да проявят търпение с документите и сдържаност в спорове, които рискуват да се разпалят по незначителни въпроси.

Снимки: Evato