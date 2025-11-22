Новата седмица ще донесе много късмет на една от зодиите. Друга може да загуби ценно време и енергия в премислянето на тактиките, но точно сега нещата ще се случват в движение и няма да има нужда от тях. Намерете време за физическа активност на чист въздух и не допускайте проява на агресия. Какво очаква останалите зодии вижте в своя седмичен хороскоп за 24-30 ноември 2025 г.

Зодии-герои в края на ноември 2025 г.

Седмичен хороскоп за Овен

Спокойствието вероятно ще бъде далечен спомен за вас тази седмица. Опитайте се да изчакате, да съберете сили и да се въоръжите със знания и мъдрост. Тогава внезапният ви скок напред ще ви доведе до победа над обстоятелствата. Поддържайте важните документи в ред и не отлагайте проблемите, които трябва да бъдат решени тази седмица. За съжаление, те няма да изчезнат сами.

Седмичен хороскоп за Телец

Приемете себе си и околните такива, каквито са и забравете стереотипите и предположенията. Проектите, започнати в сряда, ще бъдат успешни - не пропускайте тази възможност. Положените усилията в интелектуалната сфера и в управлението на информационните потоци ще донесат особен успех. В четвъртък може да сте прекалено избухливи и раздразнителни, което заплашва да съсипе комуникацията ви с приятели и близки, предупреждава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Близнаци

Въпреки работата и отговорностите си, отделете повече време за активен отдих, разходете се на чист въздух и се движете повече. Тази седмица можете да преоцените приоритетите си. Можете лесно да делегирате някои по-малко важни отговорности на други, за да освободите времето и енергията, от които се нуждаете. Опитайте се да запазите вътрешен мир и да изпълнявате само онези отговорности, които наистина смятате за свои.

Седмичен хороскоп за Рак

Тази седмица обстоятелствата може да изискват от вас да останете фокусирани и свежи в мислите си. Опитайте се да не надценявате способностите си, тъй като вашите партньори може да са в по-силна позиция. Сега е моментът за компромиси. В края на седмицата прогонете мързела, ако не искате да пропуснете късмета си. През уикенда може да бъдете обзети от съмнения и недоволство от самите себе си. Ако успеете да ги преодолеете, ще можете да се справите с други задачи, дори с тези, които изглеждат непреодолими.

Седмичен хороскоп за Лъв

През тази седмица избягвайте да правите резки движения. По-добре е да продължите напред с темпо, което е най-удобно за вас. Не се увличайте с тактики - всички решения ще ви дойдат в движение. Също така не приемайте нещата твърде сериозно и не драматизирайте ситуациите, нито в работата, нито в личния си живот. Позволете известен елемент на игра в делата си - това ще ви вдъхнови за повече ангажираност и ще разгърне творческия ви потенциал, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Дева

През тази седмица е най-добре да избягвате да привличате вниманието на началниците си. В четвъртък предложенията ви може да бъдат добре приети. Възможно е и да получите дългоочаквани новини от далечни роднини. Втората половина на седмицата ще бъде по-спокойна и по-премерена. Не отказвайте поканите на приятели за посещение илисамите вие органзирайте парти в няой от почивните дни.

Седмичен хороскоп за Везни

Началото на седмицата обещава да бъде доста натоварено, но до уикенда суматохата ще отшуми и ще можете да се отпуснете напълно в добра компания. В понеделник е много вероятно да се сблъскате с дразнещо изобилие от ненужни разговори. Внимавайте с думите си - другите може да са прекалено чувствителни към това, което казвате дори и да не сте възнамерявали да обидите никого. Не пренебрегвайте мненията на колегите си, ако искате бързо кариерно развитие.

Седмичен хороскоп за Скорпион

Тази седмица повечето проблеми ще се разрешат от само себе си и много неща ще се подобрят веднага. Вероятно е успешно пътуване, а пътуването ще бъде приятно. В сряда може да се появят скритите ви способности. Четвъртък обещава да ви настрои за вземане на радикални решения. В петък може неочаквано да възникнат интересни идеи - опитайте се да не ги отхвърляте веднага. Някои ще бъдат полезни, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Стрелец

Тази седмица подсъзнателно ще се стремите да участвате в различни приключения. Не е известно дали тази рискована дейност ще бъде оправдана от успешното постигане на целта ви, но буря от незабравими преживявания е гарантирана. Звездите съветват да действате по-благоразумно. В сряда ще можете да изгладите почти всеки конфликт. В петък трябва да отделите повече време за себе си и семейството си.

Седмичен хороскоп за Козирог

Удивителни срещи и забавни инциденти ще се разгърнат като калейдоскоп тази седмица, което е малко вероятно да ви остави да скучаете. Възползвайте се от шанса си и използвайте това време не само за забавление, но и за бизнес. Може да чуете много полезни съвети. Сега ще можете да организирате всяко интересно и необичайно събитие. Това е добра седмица за подписване на доходоносни договори и смяна на работа.

Седмичен хороскоп за Водолей

В началото на седмицата вероятно ще трябва да работите усилено, за да постигнете желаните резултати. Вслушайте се в интуицията си и намерете ключа към сърцето на шефа си, и тогава повишението може да е възможно. Най-добре е да избягвате дълги пътувания и командировки в четвъртък и петък, тъй като те няма да оправдаят очакванията ви. Към края на седмицата се пазете от завист и интриги, които може да се вихрят около вас.

Седмичен хороскоп за Риби

През тази седмица ще има повече работа от всякога, но не позволявайте това да ви плаши, тъй като очаквате съответно възнаграждение. Настъпва решаващ момент за професионалното ви израстване и свързаните с него професионални и финансови постижения. Ако не седите със скръстени ръце, можете да постигнете целите си и да си осигурите подкрепата на правилните хора.

Снимки: iStock

