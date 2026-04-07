Зодиите, които ще сбъднат всичките си мечти през следващите седмици

Краят на април 2026 г. ще бъде повратна точка за четири зодии – именно по това време желанията им ще започнат да се сбъдват. Представителите на тези зодии буквално претърпяват вътрешно прераждане, постепенно се трансформирайки в нови хора, наблюдавайки как най-смелите им мечти започват да се сбъдват. Но само очакванията не са достатъчни: истинската промяна изисква не само вяра, но и конкретни действия.

Телец

Напускането на Уран от Телец в края на месеца ще сложи край на дълъг период на изпитания, продължил около осем години. От 2018 г. насам много Телци са се сблъсквали със загуби и разочарования, но въпреки това са продължили да се движат напред и не са се отказали от целите си.

Този цикъл вече е към своя край. За Телеца предстои по-стабилен и предвидим период. В рамките на месец представителите на знака ще могат да положат основите за дългосрочен успех както в кариерата, така и в личния си живот. Венера, разположена в техния знак, ще осигури допълнителна подкрепа, засилвайки привличането на желанията им и помагайки им да реализират плановете си.

Овен

За Овена април ще бъде месец на интензивна активност и вътрешни промени. Натрупването на енергия в този знак създава мощен тласък за постигане на цели. Овните претърпяват една от най-значимите трансформации през последните години. Кармата се завръща в живота им и то в засилена форма. Това означава, че предишните им усилия ще започнат да дават осезаеми резултати в различни области на живота – от работата до взаимоотношенията. Овните могат да изпитат ниво на изобилие, което не са изпитвали преди. Важно е да поддържат инерцията и да продължи да предприемат действия сега.

Близнаци

Преходът на Уран в Близнаци на 25 април поставя началото на нова фаза, свързана с бързи промени и ускорени процеси. Това е време, когато резултатите започват да се проявяват много по-бързо от обикновено. Желанията, в които Близнаците инвестират, скоро ще започнат да се сбъдват. Дори и преди да е имало усещане за застой, този период е към своя край. Колкото повече усилия инвестират сега, на толкова по-голям растеж и успех ще се радват в близко бъдеще Близнаците.

Риби

Април обещава на Рибите вълнуващи възможности и признание. През този период те могат бързо да привлекат внимание и да постигнат значителни резултати. Забавянето при тях се дължи на влиянието на ретроградния Меркурий, но ситуацията започва да се променя. В началото на месеца Меркурий и Марс засилиха енергията на Рибите, а последвалият им транзит в Овен ускорява всички процеси. Животът на родените под този знак ще започне да набира скорост, което ще им помогне да се движат по-бързо към целите си и да постигнат желаното.

