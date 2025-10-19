Жените, които не трябва да бъдат забравени: Гертруд Едерле преплува Ламанша по-бързо от мъжете (СНИМКИ И ВИДЕА)

Тя се научава да плува в Атлантическия океан, близо до лятната вила на баща си в Ню Джърси. Гертруд Едерле е родена в Ню Йорк в семейство от немски имигранти (баща ѝ работел като месар). Напуска училище училище като тийнейджърка, за да посвети живота си на плуването. Труди, както я наричат близките й, се чувствала „най-щастлива между вълните“, въпреки здравословните проблеми, които можели да попречат на спортните й амбиции. На петгодишна възраст Гертруд се разболяла от морбили и шарката уврежда слуха ѝ. "Лекарите казали, че слухът ми ще се влоши, ако продължа да плувам, но аз толкова много обичах водата, че просто не можех да спра", споделя Едерле.

Рекордьорка

На 12-годишна възраст „неспокойната Труди“ е приета в Женската плувна асоциация, водена от строгата треньорка Шарлот Епщайн. Спортната организация първоначално е създадена, за да учи жените как да плуват след ужасната трагедия, случила се на 15 юни 1904 г. Тогава параходът „Генерал Слокъм“ се запалва и потъва в Ийст Ривър в Ню Йорк, отнемайки живота на над 1000 души на борда, предимно жени и деца. Затова Шарлот Епщайн се посвещава на това да учи тийнейджърки как да запазят живота си във водата, обучавайки най-талантливите за местни състезания. Гертруд, която бързо усвоява кроул на 13 години става най-младата световна рекордьорка на 800 ярда свободен стил. През 1924 г. Едерле се присъединява към женския отбор на Съединените щати, който участва в Летните олимпийски игри през 1924 г. в Париж.

Мечтата

По време на пътуване в Европа, в съзнанието ѝ се оформя ясен план за близкото бъдеще: тя решава да преплува Ламанша. Дотогава всички рекорди, свързани с Ламанша от 1875 до 1923 г., са били държани от петима мъже. Никой от плувците, предшествали Едерле, не е преплувал опасния проток между бреговете на Франция и остров Великобритания за по-малко от 16 часа и 33 минути. Преди да се подготви за Ламанша, Гертруд за пореден път доказва, че е родена победителка, като преодолява 22 мили с плуване от Батъри Парк в Ню Йорк до Санди Хук в Ню Джърси за рекордните 7 часа и 11 минути. Историческият рекорд на Едерле се запазва точно 81 години, докато не е счупен от друга плувкиня, австралийката Тами ван Висе. Един от племенниците на Гертруд по-късно описал рекордното плуване на леля си като „загрявка за прекосяване на Ламанша“.

Саботаж

След триумфалното си прекосяване на канала Батери Парк-Санди Хук, Гертруд искала да победи всички мъже, преплували Ламанша. Женската плувна асоциация първоначално планирала да спонсорира друга плувкиня, Хелън Уейнрайт, но тя се контузила и отпаднала, а финансовата подкрепа в крайна сметка била осигурена от Едерле. Гертруд била тренирана за Ламанша от плувеца Джейкъб Уолф, който самият не успял да преплува канала, въпреки че направил двадесет и два опита. През август 1925 г. Едерле се опитва да прекоси Ламанша за първи път. Гертруд започнала решително и бързо, но не преценила силите си. Тя преплувала 23 мили за 8 часа и 43 минути, когато помощниците, които я придружавали в лодката, си помислили, че е загубила съзнание. След викове „Тя се дави!“, спасителят плувец Ишак Хелми докоснал Труди, което веднага я дисквалифицирало (на придружаващите плувци било позволено да предлагат храна и напитки, но им било строго забранено да ги докосват). Едерле се ядосала и настояла, че просто се е отпускала във вълните и лесно е можела да продължи да плува, ако не са я прекъснали. Друга версия на събитията предполага, че провалът на Едерле се дължи на опита на Якоб Уолф да я отрови по време на кратка почивка, която си е взела по време на плуването.

Нов бански

Въпреки разочароващия неуспех, Гертруд се заклела да опита отново и се сдобила с подкрепата на новия си треньор, Бил Бърджис, който прекосил Ламанша през 1911 г. Професионалният плувец научил Труди да се адаптира към приливите и отливите, които се сменяли на всеки пет до шест часа, но я критикувал за ожесточената ѝ борба с вълните и дори я помолил да си тръгне. Едерле се подготвила за това ново плуване по-внимателно. Заедно с по-голямата си сестра Маргарет тя усъвършенствала дамски бански костюм. По време на първото си плуване в Ламанша тя била със стандартен цял бански костюм, който бързо се напълнил с вода и я повличал надолу. В подготовка за втория си опит Гертруд проектирала лек бански костюм от две части, който да ѝ позволи свобода на движение и, по нейните собствени думи, да „изглежда прилично“ в случай, че се провали и мъжете трябвало да я спасяват от водата.

Необикновени помощници

На 6 август 1926 г. Гертруд Едерле влиза във водата близо до нос Гри-Не във Франция, за да стане първата жена, преплувала Ламанша 14 часа и 31 минути. Ледена вода, вълни с височина два метра, рояци медузи и бързо течение са основните пречки за спортистката за постигането на желания рекорд. За да избегне замръзване по време на плуването, Гертруд се намаза предварително със зехтин, а върху него ланолин, който запечатва с дебел слой вазелин и свинска мас. „Тя беше толкова покрита с мазнина, че едва се разпознаваше“, пише Тим Далбърг в „Момичето на Америка: Невероятната история за това как плувкинята Гертруд Едерле промени нацията“.

Морето е било толкова бурно, че Гертруд е била принудена да направи обходен маршрут и да преплува 35 мили вместо стандартните 21. Когато в 21:48 ч. изтощената плувкиня стъпва на каменистия плаж на Кингсдаун, на осем километра северно от Дувър, тя е посрещната от ликуваща тълпа. "В края на плуването Едерле изглеждаше като боксьорка, защото водата беше насинила лицето ѝ. Беше покрита със синини. Езикът ѝ беше толкова подут от солената вода, че едва можеше да говори. Имаше и няколко ужилвания от медузи“, пише Гавин Мортимър, автор на "Великото плуване“.

След успеха

21-годишната плувкиня, която никога не се отказа, не само спечели титлата на първата жена, преплувала Ламанша, но и чупи всички предишни рекорди, поставени от мъже. Едерле се връща в Съединените щати като национална героиня, в нейна чест в Манхатън се провежда мащабен парад, като участниците шумно скандират „Труди! Труди!“. Едерле е поканена в Белия дом, където президентът Калвин Кулидж я нариче „най-доброто момиче в Америка“. През следващите няколко години Едерле се наслаждава на плодовете на славата си, но здравето ѝ започва да се влошава и тя почти оглушава. През 1933 г. тя пада по стълби и сериозно наранява гърба си, прекарва четири години в гипс. Дългото ѝ възстановяване е съпроводено с нервен срив. Лекарите са сигурни, че Едерле никога повече няма да ходи или плува. Тяхната мрачна прогноза се сбъдва само наполовина.

Наследство

Гертруд никога не се завръща към професионалното плуване, но в продължение на много години, започвайки от 40-те години на миналия век, тя дава уроци по плуване в училището за глухи „Лексингтън“ в Ню Йорк. Въпреки че не владее жестомимичен език, Едерле учи децата на правилно дишане и им показва различни стилове плуване. Тя завинаги променя начина, по който се възприемат жените в плуването. "На Олимпийските игри през 1928 г. повече състезания стават достъпни за жените именно заради успеха на Труди през 1926 г.", категорична е Глен Стаут. Следващите четири човека, които преодоляват Ламанша са жени.

Снимки: Getty images