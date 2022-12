Археолози откриха 60 мумии в гробницата на везир на Аменхотеп III

„Най-важното събитие за тази година е откриването на две гробници, дълбоки почти шест метра, състоящи се по две камери всяка и съдържащи около 60 мумии и останки от мумии“, казва Франсиско Х. Мартин, президент на проекта Vizier Amenhotep Huy.

Според Мартин двете вторични гробници са свързани с двете погребални камери и се характеризират с липсата на епиграфи, намерени в гробницата на везира Аменхотеп-Хуи, която съдържа 30 колони с епиграфи.

Обектът е богат образец на архитектурния стил и „свидетелство, че гробницата на везира в даден момент се е превърнала в некропол“, допълва експертът.

„Започнали са да строят други гробници от различни династии в гробницата на везира, тъй като мястото е било свещено“, продължава Мартин. „Мястото е много богато и ние откриваме много неща.“

Аменхотеп-Хуи е бил везир на фараон Аменхотеп III (XVIII династия) през последната третина от неговото управление. Той бил от Северен Египет и бил смятан за „лидер на опозицията“ сред новите религиозни тенденции, насърчавани от Ехнатон, син и наследник на фараона. „Бил е много важен човек“, добавя Мартин.

Тереза ​​Бедман, съдиректор на проекта, казва, че всички мумии, погребани в района, са на високопоставени служители на духовенството. Тъй като телата са били мумифицирани, експертите са сигурни, че принадлежат на по-висши социални класи.

The Tomb of Vizier Amenhotep-Huy - this didn’t make the show but sharing because the artwork is just EXQUISITE. He administered Kush and Nubia for Tut and his father Akhenaten ⁦@channel5_tv⁩ ⁦@Voltage_TV⁩ #Tutankhamun pic.twitter.com/ANRqulW20o