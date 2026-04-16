Археолози откриха огромни каменни структури на 7000 години в пустинята

Огромни каменни структури, построени преди 7000 години, променят разбирането на изследователите за ранния човешки живот в Арабия, според Daily Galaxy. Отбелязва се, че тези образувания, известни като мустатили, очевидно не са имали практическо предназначение, което ги прави още по-интригуващи.

Първото откритие на каменни структури в пустинята

Те са открити с помощта на сателитни изображения. Тези каменни структури са широко разпространени в северната част на Арабския полуостров, особено близо до пустинята Нафуд. Сега има стотици от тях, което предполага, че строителството в такъв мащаб не е било еднократно събитие, а по-скоро по-широко разпространено явление.

Скорошни полеви изследвания, проведени от Хю Грокут от Института за химическа екология „Макс Планк“, допълват тази картина. Проучването, публикувано в списанието „Холоцен“ , съобщава за откриването на над 100 нови вида мустатили от археолозите.

Откритието на археолозите в Египет, което потвърждава библейската история за Моисей

Интересното е, че на пръв поглед мустатилите изглеждат прости. Всяка от тях се състои от две дебели каменни платформи, свързани с дълги, тесни стени, които могат да се простират на над 600 метра. Стените са ниски, дебели по-малко от половин метър, и нямат входове, което е необичайно за толкова големи структури.

Проучването отбелязва отчетлива липса на предмети от ежедневието, като например каменни инструменти, на тези места, което предполага, че е малко вероятно тези структури да са били използвани за отглеждане на животни или съхранение на вода. Методът им на строителство е доста еднообразен. Камъните са били полагани вертикално в земята, образувайки контур, и след това са били запълвани с по-малки камъни. Това предполага, че различните групи са използвали сходни строителни методи, което само по себе си е интригуващо.

Археолози откриха потопен град в Турция, който ги изненада

Дървени въглища, открити в една от структурите, показват, че мустатилите датират отпреди приблизително 7000 години. Арабия е била много различна по това време. Това е било част от африканския влажен период, когато валежите са били по-големи и ландшафтът е поддържал пасища.

Важно е да се отбележи, че същото проучване установи, че този „по-зелен“ период е започнал да избледнява преди около 8000 години, след което регионът бързо е изсъхнал. Следователно тези структури са били построени по време на период на промяна в околната среда. С влошаването на условията на живот, общностите може да са се наложило да се адаптират към новите условия, дори ако самите мустатили не предоставят пряка информация за ежедневието на хората.

Доказателствата сочат към общи ритуали

Археолозите са открили струпвания от животински кости в някои мустатили, включително тези на диви животни, говеда и зубри. В един случай камък с геометричен мотив е бил поставен на платформа, където е бил лесно видим. Хю Грокът предполага, че тези характеристики потвърждават ритуална употреба. Той заявява:

„Нашето тълкуване на мустатилите е, че те са ритуални места, където групи от хора са се събирали, за да извършват някои все още неизвестни социални дейности. Възможно е това да са били места за жертвоприношения на животни или празненства.“

Интересното е, че има и друга идея. Изграждането на тези големи структури е изисквало хората да работят заедно. Само това би могло да допринесе за укрепването на социалните връзки в рамките на групите.

„Липсата на очевидни утилитарни функции при мустатилите предполага ритуалистична интерпретация. Всъщност, мустатилите изглежда представляват един от най-ранните известни примери за мащабни ритуални изпълнения, кодирани в монументални строителни и потребителски практики“, добавя ученият.

Археолози откриха скелети на 7000 години с ДНК на неизвестен досега човешки вид