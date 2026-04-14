Археолози откриха потопен град в Турция, който ги изненада

В югоизточна Турция археолози откриха древен подводен град, датиращ отпреди приблизително 2400 години. Селището, което сега се намира под водите на езерото Дикледамба, съдържа цели запазени квартали с гробници, джамия и религиозни училища. Това съобщава изданието Indian Defence Review.

Откритият потопен град в Турция

Според проучване на университета Дикле, цели блокове от древно селище са били идентифицирани под водата. Обектите включват гробници, джамия и медресе. Повечето от структурите са оцелели практически без значителни щети.

Експертите обясняват, че именно продължителното подводно излагане без активна човешка намеса е спомогнало за запазването на архитектурата. Спокойната среда на езерото ефективно е запазила сградите, превръщайки мястото в своеобразна „капсула на времето“.

Изследователят от университета Диджле Ирфан Йълдъз отбеляза, че подводните изображения, както и периодичното понижаване на нивото на водата, позволяват частична проверка на структурите. Той отбеляза, че те са запазили своята цялост и остават в стабилно състояние, което потвърждава високото ниво на запазеност на обекта.

Районът, където се намира потъналият град, има дълга история. Регионът Егил в долината на река Тигър е бил обитаван от различни цивилизации през историята, от хетите до османците.

„Потопеният град сега се намира в този исторически богат пейзаж, а скалите около района са украсени с древни скални гробници и надписи на отдавна забравени владетели. Подводното откритие предлага поглед към място, оформено от различни цивилизации през вековете. Всяка империя, чрез своя възход и упадък, е допринесла за историческите пластове, които сега определят този регион“, се казва в статията.

Същевременно археолозите отбелязват рискове за обекта. Колебанията в нивата на водата, натрупването на тиня и естествената ерозия биха могли постепенно да увредят останките от града. Затова учените призовават за всеобхватни подводни археологически проучвания, за да се документира подробно обектът, да се проучат строителните материали и да се разбере по-добре начинът на живот на хората, които са живели там.

