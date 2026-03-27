Археолози предполагат, че са открили останките на Д'Артанян от Тримата мускетари“

Останките на легендарния мускетар Д'Артанян може да са били открити под пода на църква в Холандия . Археолозите предполагат, че това може да са „изгубените“ кости на войника, вдъхновил героя от известните романи на Александър Дюма-баща, включително „Тримата мускетари“, „Двадесет години по-късно“ и „Виконт дьо Бражелон“.

Гроб с човешки останки беше открит в църквата „Свети Петър и Павел“ в Маастрихт, след като част от пода се е срутила, съобщава Sky News. Погребението е било извършено точно пред олтара.

Какво казват ДНК тестовете?

В момента експертите се опитват да потвърдят чрез ДНК анализ дали скелетът принадлежи на известния френски мускетар Шарл дьо Бац дьо Кастелмор д'Артанян. Предмети, открити в гроба, също сочат към възможна идентификация.

Д'Артанян постига широка слава повече от 150 години след смъртта си, когато става централен герой в романа на Александър Дюма „Тримата мускетари“, публикуван през 1844 г.

В реалния живот той служи на крал Луи XIV и се издига до чин капитан-лейтенант на кралските мускетари. Аристократът умира на 25 юни 1673 г. по време на обсадата на Маастрихт по време на Френско-холандската война – смъртоносно ранен от мускетно гюле в гърлото. Експертите смятат, че транспортирането на тялото му до Париж през лятото е било трудно, така че е възможно да е бил погребан близо до мястото на смъртта си. Църквата, където са открити останките му, се намира точно до бившия френски армейски лагер.

Доказателства и разкази на очевидци

Близо до тялото са открити фрагмент от куршум и монета от този период. Освен това, писмо от онова време споменава, че Д'Артанян е погребан на осветена земя. Църковният дякон Йос Валке, който е участвал в разкопките, е почти сигурен за находката.

„Под олтара – трудно е да си представим по-свято място. Ако съберете всички факти заедно, изглежда правдоподобно. Но все още няма окончателно потвърждение“, отбелязва той.

В момента учените анализират ДНК, получена от челюстната кост, и я сравняват с генетичния материал на потомците на Д'Артанян. Археологът Вим Дейкман подчертава, че изследването се провежда на най-високо ниво, за да се определи с максимална сигурност дали откритите останки принадлежат на известния мускетар, починал близо до Маастрихт.

