Бизнес мрежа „По-диви Родопи“ – когато предприемачество и грижата за природата се срещат (СНИМКИ)

Снимка: Staffan Widstrand / Rewilding Europe

В Източните Родопи все повече хора осъзнават, че опазването на природата не е пречка за развитие, а основа за устойчив и вдъхновяващ бизнес. Именно върху тази идея стъпва инициативата Бизнес мрежа „По-диви Родопи“, създадена от Фондация „По-диви Родопи“.

След официалното си откриване през ноември 2024 г., мрежата обединява предприемачи, занаятчии, фермери и туристически оператори, които споделят една и съща визия – развитие в хармония с природата. Това са хора, които произвеждат храни от чисти суровини, прилагат природосъобразни методи в земеделието и създават туристически услуги, вдъхновени от дивата природа. Чрез тях се създава добавена стойност за местните общности, повишава се интересът към региона като устойчива дестинация и се укрепва връзката между хората и земята, която ги храни.

В началото на ноември 2025 г. предстои второто събиране на Бизнес мрежата „По-диви Родопи“. На 11 ноември 2025 г. (вторник), в хотел „Конак“ – гр. Момчилград, от 10:00 ч., ще се проведе второто събиране на Бизнес мрежата „По-диви Родопи“. Събитието ще обедини настоящите членове и ще приветства нови партньори, като постави акцент върху обмена на опит, идеи и вдъхновение за развитие на местни продукти и услуги в хармония с природата.

Снимка: Иво Данчев

По време на срещата ще бъде представена и новата платформа на Rewilding Europe – Wilder Places – алтернатива на Booking и Airbnb, създадена специално за природосъобразен и устойчив туризъм в места със запазена природа. Тя дава възможност на местни бизнеси да предлагат настаняване, дневни и многодневни преживявания, като акцентът е върху автентичните истории, устойчивите практики и опазването на природата.

Бизнес мрежата „По-диви Родопи“ не е просто общност от предприемачи – тя е живо доказателство, че устойчивото развитие вече се случва тук, в Източните Родопи. Зад нея стоят хора и бизнеси, чиито истории показват как природата и трудът могат да създават стойност заедно.

Колаборативен брандинг

Снимка: Димана Шишкова

Освен в развитието на туризма, Фондация „По-диви Родопи“ работи активно и с местни производители за популяризиране на техните продукти и устойчиви практики. Първите партньорства, създадени през 2024 г., са с производители на мед, тахан и трахана. Днес фондацията продължава да разширява асортимента и да изгражда обща марка на природосъобразни продукти от Източните Родопи, която обединява местните вкусове, традиции и отговорно отношение към природата.

Родопски мед „Дива гора“– съвършенство от природата

Снимка: Иво Данчев

Пчеларите от „Дива гора“ в един от последните девствени райони в Европа – района на Бяла река, също са част от бизнес мрежата „По-диви Родопи“ и споделят общата философия за устойчиво развитие. В пчелините край Ивайловград се произвежда мед от изключително чисти райони, където пчелите събират нектар от мащерка, мана от дъб, драка, липа и десетки диворастящи растения.

Производителите работят с внимание към природния баланс – без употреба на химикали и захарни заместители, като се грижат за здравето на пчелите и опазването на околната среда. Мед „Дива Гора“ е известен със своя наситен аромат и плътен вкус, които отразяват богатството на местната флора. Той е пример за устойчиво производство, което съчетава природна чистота, качество и икономическа стойност за местните общности.

Възраждане на траханата – вкус от миналото с потенциал за бъдещето

Снимка: Иво Данчев

В село Плевун Теменужка Матева възражда една почти забравена родопска традиция – приготвянето на трахана. Тази древна храна се приготвя чрез бавна, естествена ферментация, в която се използват диви билки, зърна и протеини, без нужда от термична обработка. Богата на млечно-кисели бактерии, траханата е един от най-старите натурални продукти, съчетаващ вкуса на Родопите с ползите на живата храна. “Нощви“ използват само местни суровини – брашно от родопска пшеница и домашно мляко – и следват традиционната технология без добавки и индустриални процеси. Резултатът е автентичен продукт, който запазва вкуса и хранителната стойност на миналото, като едновременно с това дава нова възможност за развитие на местната икономика.

Как се ражда истинският тахан

Снимка: Иво Данчев

В село Плевун, в подножието на Източните Родопи, едно местно семейство - Георги и Мая – произвеждат сусамов тахан „Лимера“ по традиционна технология. Сусамът се отглежда без изкуствени торове, пече се на дърва и се смила на каменна мелница, което запазва естествения му аромат и хранителни качества.

Производителите съчетават опита на поколенията с устойчив подход към земеделието. Те използват местни сортове сусам и залагат на ръчен труд, за да постигнат продукт, който носи характерния вкус и чистота на региона.

Възраждане на традицията – нов живот за старите занаяти

Млади хора, завърнали се от града в Източните Родопи, създават малки семейни стопанства и занаятчийски работилници. Те възстановяват традиционни практики – производство на сирена, мед, билкови масла и вълнени изделия, като комбинират ръчния труд с устойчиво използване на природните ресурси.

Бизнесите са малки по мащаб, но играят важна роля за местната икономика. Те създават работни места, задържат младите в селата и показват, че традиционните знания могат да имат място и в съвременната икономика, когато се прилагат с грижа към природата. От „По-диви Родопи“ отбелязват, че има както много потенциал, така и много работа по създаването на стабилна местна икономика.

Природата – партньор в бизнеса, не ресурс за изчерпване

Фондация „По-диви Родопи“ и Rewilding Europe показват, че възстановяването на природата може да бъде двигател за развитие, а не пречка. Програмата Rewilding Europe Capital предоставя финансова подкрепа на предприемачи и организации, които имат идеи с положително въздействие върху околната среда.

Това могат да бъдат производители на местни продукти, фермери, туристически оператори, занаятчии – всеки, който иска бизнесът му да е част от решението, а не от проблема. Финансирането може да бъде под формата на заем ( за бизнеси) или възстановима субсидия до 100 000 евро (за непревителствени организации), придружени от експертна помощ в маркетинг, развитие и устойчиво управление.

Ще се радваме да си поговорим с вас, ако имате интерес да се включите в бизнес мрежа „По-диви Родопи“ или желаете да научите повече за програмата Rewilding Europe Capital. Свържете се с нас: todor.todorov@rewilding-rhodopes.com