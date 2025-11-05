Любопитно:

05 ноември 2025, 11:50 часа 0 коментара
Битка за издръжливост в "Игри на волята": Един от капитаните напусна предаването (ВИДЕО)

Лидерът на племето на Феномените Мартин Лапунов отпадна от екстремното риалити "Игри на волята" след загуба в капитанския сблъсък от вторник вечер (4 ноември). В оспорваната надпревара той се изправи срещу кондиционния треньор Томи, лидер на племето на Лечителите, който демонстрира отлична физическа подготовка и стратегия. Победата на Томи не само го издигна като капитан за седмицата, но и даде ключово предимство на племето на Зелените пред предстоящите номинационни съревнования.

Битката между двамата капитани изпита тяхната издръжливост, точност и търпение. Обитателят на Резиденцията Лапунов се възползва от по-добрата си физическа кондиция, за да натрупа солидна преднина. Проблеми с баланса на последния елемент в съревнованието обаче позволиха на неговия съперник да го настигне. За своя триумф Томи получи награда от 50 златни гроша и възможността да плени знамето на Феномените.

Лапунов е на 27 години. Роден е в Южна Африка, но е изпратен в самолет към България без родителите си, когато е бил съвсем малък. Има особена връзка с природата и духовния свят, като споделя, че може да пътува в различни светове и епохи, посредством сънищата и енергията си.

След отпадането си от екстремното риалити Лапунов бе гост в подкаста на шоуто. Там той отново говори времето, което прекарва в природата и за необикновените си преживявания. Споделя, че дори когато се качил на връх Мусала през цялото време бил бос. Припомняме, че както Калин, така и той се сближиха с Гизем, която подчерта, че иска да остане приятелка с тях. 

