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Когато хората ти го на**кват, не им организираш официална държавна вечеря

26 септември 2026, 20:31 часа 969 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Когато хората ти го на**кват, не им организираш официална държавна вечеря

Думите от заглавието са не на кого да е, а на американския президент Доналд Тръмп - само че далеч преди изобщо някой да си помисли, че е възможно той да стъпи в Белия дом освен като турист. И те касаят ... Китай! Тази седмица именно китайският президент Си Дзинпин дойде в САЩ и Тръмп му организира пищна вечеря - ОЩЕ: На грандиозна вечеря в Белия дом: Със сладки думи Си Дзинпин прокара своя дневен ред (ВИДЕО)

Преди години обаче Тръмп обясняваше как трябвало като дойде представител на Китай, да има среща "в офиса" и ако има споразумение за китайската валута и движението ѝ, така че да се ограничи китайският износ, тогава можело да има вечеря. Иначе не - можело само малко "Макдоналдс" - ОЩЕ: Си и Тръмп се заляха с похвали в САЩ: Съвместно величие на Китай и Америка, обща история и "кораб" към стабилно бъдеще (ВИДЕО)

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Доналд Тръмп Китай цитати китайска икономика Си Дзинпин
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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