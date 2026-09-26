Когато хората ти го на**кват, не им организираш официална държавна вечеря

Думите от заглавието са не на кого да е, а на американския президент Доналд Тръмп - само че далеч преди изобщо някой да си помисли, че е възможно той да стъпи в Белия дом освен като турист. И те касаят ... Китай! Тази седмица именно китайският президент Си Дзинпин дойде в САЩ и Тръмп му организира пищна вечеря - ОЩЕ: На грандиозна вечеря в Белия дом: Със сладки думи Си Дзинпин прокара своя дневен ред (ВИДЕО)

Преди години обаче Тръмп обясняваше как трябвало като дойде представител на Китай, да има среща "в офиса" и ако има споразумение за китайската валута и движението ѝ, така че да се ограничи китайският износ, тогава можело да има вечеря. Иначе не - можело само малко "Макдоналдс" - ОЩЕ: Си и Тръмп се заляха с похвали в САЩ: Съвместно величие на Китай и Америка, обща история и "кораб" към стабилно бъдеще (ВИДЕО)

Once, Trump said that he would never host a formal dinner for the leader of China, and instead would hold tough negotiations with him.



If they failed, he said, let him grab something from McDonald’s and get lost.



So, how did that go? pic.twitter.com/LIbF3ob9o2 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026