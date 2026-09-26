Когато хората ти го на**кват, не им организираш официална държавна вечеря

Думите от заглавието са не на кого да е, а на американския президент Доналд Тръмп - само че далеч преди изобщо някой да си помисли, че е възможно той да стъпи в Белия дом освен като турист. И те касаят ... Китай! Тази седмица именно китайският президент Си Дзинпин дойде в САЩ и Тръмп му организира пищна вечеря - ОЩЕ: На грандиозна вечеря в Белия дом: Със сладки думи Си Дзинпин прокара своя дневен ред (ВИДЕО)
Преди години обаче Тръмп обясняваше как трябвало като дойде представител на Китай, да има среща "в офиса" и ако има споразумение за китайската валута и движението ѝ, така че да се ограничи китайският износ, тогава можело да има вечеря. Иначе не - можело само малко "Макдоналдс" - ОЩЕ: Си и Тръмп се заляха с похвали в САЩ: Съвместно величие на Китай и Америка, обща история и "кораб" към стабилно бъдеще (ВИДЕО)
Once, Trump said that he would never host a formal dinner for the leader of China, and instead would hold tough negotiations with him.— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026
If they failed, he said, let him grab something from McDonald’s and get lost.
So, how did that go? pic.twitter.com/LIbF3ob9o2