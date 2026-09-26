Исторически срам за България! "Лъвовете" се издъниха срещу съперник, от когото не бяха губили

Националният отбор на България по футбол допусна унизителна загуба с пълен обрат още на старта на тазгодишното издание на Лигата на нациите на УЕФА. "Лъвовете" отстъпиха с 1:2 от Люксембург у дома. Срещата се изигра в Пловдив, а по трибуните на стадион "Христо Ботев" имаше около 2 000 зрители. Това е първата в историята загуба за родния тим от този съперник.

България се спъна още на старта на Лигата на нациите

Гостите започнаха по-активно и още в 4-а минута погледнаха към вратата на Даниел Наумов. Тогава Даниел Синани стреля от близка дистанция но топката профуча покрай гредата. Секунди по-късно и Леандо Барейро не успя да изведе Люксембург напред в резултата. Българският отбор се възстанови от първоначалния шок и пое инициативата. Здравко Димитров пробва рефлексите на вратаря Антони Морис, но той улови без проблеми. В 18-а минута обаче нямаше отговор на удара на Асен Чандъров. Звездата на Ботев Пловдив завърши отлична атака, минала през Димитър Велковски и Здравко Димитров.

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След половин час игра и Емил Ценов стреля, но Морис успя да избие топката в корнер. Въпреки по-силните минути, "лъвовете" допуснаха изравнителен гол във вратата си. Леандро Барейро подхвана акция през центъра, комбинира със свой съотборник и реализира за 1:1. До края на първото полувреме не се стигна до други опасни ситуации и така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство.

Люксембург стигна до пълен обрат през втората част

На почивката Александър Димитров извърши една смяна, заменяйки Георги Русев за Станислав Иванов. Минути след началото футболистите на Люксембург имаха претенции за дузпа, след като Айман Дардари бе повален в наказателното поле. Съдията обаче подмина ситуацията. В 57-ата минута България се размина на два пъти с второ попадение в рамките на секунди. Първо бранител на гостите за малко да си отбележи автогол, а при последвалия ъглов удар Лукас Петков прати топката с глава на сантиметри от целта. Скоро "лъвовете" бяха наказани за пропуските си. В 66-ата минута Люксембург стигна до пълен обрат. След изпълнение на корнер Венсан Тил прати топката в мрежата на Наумов.

Реакцията на селекционера Александър Димитров, който извърши двойна смяна. Здравко Димитров и Емил Ценов отстъпиха мястото си на Марин Петков и Петко Панайотов. Последваха по-спокойни моменти на "Колежа" В 82-ата минута играта напусна Теодор Иванов, а на терена се появи Стефан Велков. След 120 секунди Мартин Минчев опита да изравни резултата с мощен удар, но не сполучи. След това Петко Панайотов изведе на отлична позиция Станислав Иванов, но футболистът на Арда не успя да стигне кълбото и пропиля шанса. Българите така и не успяха да намерят път към вратата на Морис. Така Люксембург записа първата си победа над България в историята.

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