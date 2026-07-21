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Кардиомиопатия Такоцубо: Жена за малко да умре от прекалено много щастие

21 юли 2026, 10:45 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кардиомиопатия Такоцубо: Жена за малко да умре от прекалено много щастие

Изразът "Мога да умра от щастие" не трябва да се приема буквално. Но, както се оказва, всъщност това е възможно – макар и изключително рядко. Ново проучване, публикувано в списанието "Oxford Medical Case Reports", разказва необичайната история на 65-годишна жена, която била толкова отчаяно щастлива след сватбата на дъщеря си, че лекарите помислили, че получава сърдечен удар.

Снимка: iStock

В продължение на три дни след тържествата тя изпитва болки в гърдите и задух. Първоначално, когато жената потърсила лекарска помощ за болките в гърдите, които е изпитвала и няколко месеца по-рано, тя е "насочена към спешното отделение", съобщават авторите на проучването. Но резултатите от изследванията ѝ са объркващи.

Изглежда, че кръвоснабдяването на сърцето ѝ е намалено, а това обикновено се причинява от кръвен съсирек. Но такъв съсирек не е открит. Вместо това лявата ѝ сърдечна камера показва странно издуване, което отслабва сърцето и нарушава способността му да изпомпва ефективно кръвта из тялото ѝ, пише "Science Alert".

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Колкото и странно да звучи, това е признак на внезапна и преизпълваща радост. Ако изведнъж се появи прекалено много щастие или положително вълнение, това може да натовари сърцето прекомерно, като по този начин промени самата му форма.

Кардиомиопатия Такоцубо

Снимка: iStock

Наименованието на този странен синдром е "кардиомиопатия такоцубо" (TTS) – рядко и често пренебрегвано състояние, което много наподобява остър миокарден инфаркт, или сърдечен удар. Въпреки че е обратимо, то не е безобидно и може да бъде животозастрашаващо. TTS се предизвиква от силни емоционални преживявания – както положителни, като сватба, така и отрицателни, като раздяла. 

Отрицателната версия е известна като "синдром на разбитото сърце", но обратната страна на монетата се нарича "синдром на щастливото сърце", предизвикан от прилив на положителни емоции. Синдромът на разбитото сърце е по-широко известен и проучен, макар че и той остава донякъде медицинска загадка. Той е обратим, но не е безобиден.

Снимка: iStock

Изследванията сочат, че приблизително 1–3 процента от пациентите, при които се подозира сърдечен удар, но при които липсват признаци за тромб в лявата сърдечна камера, всъщност може да страдат от TTS. Това е много малък процент, а при синдрома на щастливото сърце той е още по-малък. Само около 4 процента от регистрираните случаи на TTS са предизвикани от положителни емоции. При толкова малко регистрирани случаи обаче е трудно да се каже дали това отразява реалността или е резултат от клинично пренебрегване.

TTS е документиран за първи път едва през 1983 г. в градската болница в Хирошима, Япония. Наименованието му идва от японските капани за октоподи (такоцубо), тъй като пациентите с това състояние имат лява сърдечна камера с необичайна форма, наподобяваща тези керамични съдове, , пише "Science Alert".

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Точните механизми, стоящи в основата на TTS, не са напълно изяснени, но изглежда, че последиците за сърцето леко варират в зависимост от това дали става въпрос за синдром на "щастливото сърце" или за синдром на "разбитото сърце". "И двете състояния включват активиране на симпатиковата нервна система и скок на катехоламините", обясняват авторите на казуса, "но неврохормоналните реакции могат да се различават в зависимост от емоционалната валентност."

"Щастливо сърце" или "разбито сърце"

Снимка: iStock

Синдромът на "щастливото сърце" обикновено се свързва с балониране в средната част на камерата или в базалната част, докато синдромът на "разбитото сърце" има различен характер. "Синдромът на "щастливото сърце" може също да се проявява с по-леки симптоми и по-добри краткосрочни резултати, макар че са необходими допълнителни данни", допълват авторите на клиничното проучване.

Тъй като симптомите са по-леки, понякога те се пренебрегват, въпреки че последствията могат да бъдат животозастрашаващи. Изглежда, че лекарите може би пренебрегват колко стресиращи могат да бъдат радостта и щастието, когато се изпитват в прекомерна степен. "От решаващо значение е да се поддържа висока степен на подозрение дори при пациенти без традиционни сърдечно-съдови рискови фактори", пишат авторите на клиничния случай.

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В края на 2025 г. кардиологът Джон Мадиас от Медицинското училище "Айкан" към болница "Маунт Синай" в Ню Йорк предупреди, че лекарите, пациентите и обществеността трябва да бъдат по-осведомени за синдрома на щастливото сърце и синдрома на разбитото сърце. "Краткосрочните и дългосрочните усложнения, както и смъртността при тези два подтипа на TTS, са сходни, въпреки че е отчетен по-висок процент мъже, страдащи от "синдром на щастливото сърце", в сравнение с честотата на "синдрома на разбитото сърце", казва Мадиас, цитиран от "Science Alert".

Снимка: iStock

"Лекарите, които се грижат за пациенти с ТТS, както и изследователите, изучаващи патофизиологията на ТТS, трябва да се задълбочат още повече в същността на положителните/приятните емоции, предизвикващи "синдрома на щастливото сърце".

В този конкретен казус 65-годишната жена, за щастие, постигна пълно сърдечно възстановяване и продължава да води здравословен живот. Тя, както отбелязват авторите, "с нетърпение очаква да бъде свидетел на най-щастливите моменти в живота на останалите си деца през следващите години".

Цялото проучване може да откриете в Oxford Medical Case Reports.

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щастие смърт Синдром на разбитото сърце сърдечен удар
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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