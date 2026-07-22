Приматите изненадаха учените с познанията си по геометрия

Приматите отново изненадаха учените. Проучване показва, че маймуните имат геометрични способности, сравними с тези на децата в предучилищна възраст.

Геометричните познания на приматите

Способността да разпознават геометрично еднакви форми, дори обърнати надолу, е полезна за хората и преди се е смятало, че е уникална за тях. Ново проучване обаче показва, че всъщност хората не са единствените, способни на това, пише Science Alert .

В ново проучване, изследователи от университета Карнеги Мелън се фокусираха върху това как нашето разбиране за формите се различава от това на другите примати. Констатациите на учените се основават на експерименти, включващи: четири възрастни макака резус (Macaca mulatta), четири възрастни маслинови бабуина (Papio anubis), 55 деца в предучилищна възраст (3–6 години) и 77 възрастни доброволци с минимално формално образование.

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Екипът използва и голямо количество данни от предишно проучване, което включва бабуини, френски деца в предучилищна и начална училищна възраст, както и френски и коренни възрастни, анализирайки ги паралелно.

Според неврологът Джесика Кантлон, чрез анализ на получателите, те са успели да открият кои аспекти на геометричното мислене възникват естествено и кои се засилват именно чрез образование.

Авторите отбелязват, че маймуните може да нямат същото символично разбиране за геометричните фигури като хората, но способността им да разпознават обърнати триъгълници, правоъгълници, трапецовидности и други геометрични фигури е практически неразличима от човешкия интелект.

В проучването участници от различна възраст и произход бяха помолени да изпълнят задача за откриване на съвпадение, използвайки сензорен екран. Целта на задачата беше да се намерят двойки форми с еднаква геометрия сред набор от геометрични форми, които могат да бъдат завъртани или мащабирани малко по-различно. Трябва да се отбележи, че участниците получиха минимални инструкции за задачата и бяха помолени да я „разберат“ чрез проба-грешка.

„Най-изненадващото беше, че малките деца, които нямаха официално математическо образование, имаха същите трудности при решаването на този проблем, както и маймуните“, казва съавторът на изследването Джиалин Ли, изследовател в областта на психологията.

„Всъщност данните показват, че приликите между деца и маймуни са почти толкова големи, колкото тези между деца и възрастни“, казват учените.

Те отбелязват, че абстрактното мислене не е способност, която внезапно се е развила у хората. Вероятно някои когнитивни основи на математическото мислене са общи за всички примати. Учените също така смятат, че човешкото образование и култура се основават на тези древни биологични способности.

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Друг интересен факт, свързан с маймуните, учените откриват през 1997 г. Тогава шимпанзе на име Сантино в зоопарка Фурувик в Швеция започва да проявява впечатляващо, но проблемно поведение. Той доказва, че не всички животни в зоопарка приветстват посетители, съобщава IFLScience.

Заслужава да се отбележи, че служителите на парка за първи път забелязват Сантино да хвърля камъни по посетителите през 1997 г. Оказало се, че всяка сутрин, когато зоологическата градина била затворена и посетителите не можели да влизат, Сантино прекосявал рова в заграждението си и събирал камъни. След това скривал събраните камъни из цялото заграждение.

„В началото на юни 1997 г. хвърлянето на камъни се е увеличило рязко, включително е имало няколко хвърляния в рамките на една демонстрация. Това е накарало служителите на зоологическата градина да вземат предпазни мерки“, пише когнитивният зоолог Матиас Осват в статия за Current Biology.

До 1998 г. камъните на Сантино започвали да му свършват. Шимпанзето обаче намерило друг начин да попълни „арсенала“ си.

Изданието съобщава, че Сантино е удрял камъни по бетона, докато не е чул тъп звук. Това е индикирало пукнатина и е накарало шимпанзето да удря по-силно, докато не се отчупило парче бетон. След това приматът е започнал да хвърля парчета бетон във въздуха.

Това поведение може да изглежда доста агресивно, но учените са отбелязали един интересен детайл: Сантино щателно се е подготвял за демонстрациите си и ги е планирал предварително.

Сантино бил известен и с други умения. Приматът често криел скривалището си от камъни, за да не могат пазачите на зоопарка да ги намерят.

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