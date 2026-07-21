Продават на търг писмо от пасажер на „Титаник“, написано четири дни преди инцидента: Какво пише в него?

Писмо, написано от пътник на "Титаник" от втора класа до приятел, ще бъде продадено на търг. Началната цена на писмото е 47 000 долара, според The ​​Independent.

Писмото на пасажер от "Титаник"

Хенри Прайс Ходжис се качва на "Титаник" в Саутхемптън с билет номер 250643, струващ приблизително 17,50 долара, отправяйки се към Бостън, за да посети роднини. Писмото е с дата 10 април и пощенско клеймо от Куинстаун.

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„Благодаря много за телеграмата и добрите пожелания. Беше много мил жест и съм много благодарен – моля, предайте благодарностите ми на членовете на нашата Асоциация. Не беше ли мило от страна на президента да дойде да ме изпрати? Почти го убедих да дойде с мен. Дотук добре. Изобщо не усещаш движенията на кораба, а времето е много хубаво. На горната палуба около 200 деца маршируват в кръг и пеят, други играят домино и карти в салоните, някои четат, някои пишат – всичко е съвсем различно от това как си представяш морето. Кажи на баща си, че съм много разочарован, че не дойде, но разбирам, че не е могъл да постъпи по друг начин. Ще си лягам рано, защото съм ужасно уморен. Доскоро, Хектор. С най-добри пожелания. Ваш верен Г. П. Ходжис“, пише в писмото.

Мъжът загива при инцидента на 15 април 1912 г., който отне живота на 1500 души. Тялото му по-късно е намерено и погребано в гробище в Шотландия.

Според аукционера Андрю Олдридж, писмата, написани от пътници от втора класа, са сред най-редките. Той вярва, че този документ предлага безценен поглед към живота на борда на най-известния кораб в света – през очите на обикновен пътник, който само дни преди трагедията не е имал представа какво очаква „Титаник“.

Подробности за трагедията

Известно е, че „Титаник“ е потънал на 640 километра край Нюфаундленд, най-източната провинция на Канада, четири дни и на повече от 3200 километра от Саутхемптън. Останките му лежат на океанското дъно на дълбочина приблизително 3810 метра, като двете основни части на кораба са разпръснати на 790 метра една от друга.

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Мнозина преди смятаха, че гигантски ледени късове са заклещили "Титаник" далеч на север. Днес обаче са известни точни подробности за точното място на катастрофата на най-големия пътнически кораб от началото на 20-ти век.

Според историческите записи, "Титаник" е бил най-големият океански лайнер за своето време и е бил смятан за непотопяем по време на пускането си по вода. Въпреки това, на 15 април 1912 г., по време на първото си плаване, корабът се сблъсква с айсберг, което в крайна сметка води до трагичното потъване на плавателния съд и загубата на близо 1500 живота.

Известно е, че пътуването на "Титаник" е започнало в Саутхемптън, Англия, като предвидената му дестинация е бил Ню Йорк, САЩ. По пътя е имало кратки спирки – през Ламанша и ирландското пристанище Коб в Корк, откъдето е оставал директен маршрут през Атлантическия океан до Ню Йорк.

Според записи, от 2201 пътници на борда, 1489 са били регистрирани като удавени. Основната причина за смъртта на близо 1500 души обаче, както са установили изследователите, е била хипотермия от потапяне. Пасажерите са замръзнали до смърт във водата, която е била с температура -2,2°C (28°F).

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