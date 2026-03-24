Езеро в Канада изчезна: Какво се случи с него?

Жителите на общността кри-васанипи в северната част на Квебек се събудиха с шокираща новина. Любимото им езеро за риболов, Ла Руж, заобиколено от пясъчни брегове, почти напълно е пресъхнало само за една нощ. На негово място е останала само тиня и мъртва риба. Изчезналата вода е издълбала нов канал през гората, вливайки се в по-голямо езеро на около 10 километра разстояние, пише Ecoticias .

Езерото в Канада, което изчезна

Сателитни снимки, публикувани по-късно от Земната обсерватория на НАСА , потвърдиха колко драматична е била тази промяна. От орбита, тъмното езеро с форма на сърце, наблюдавано от 2024 г., се е превърнало в бледа вдлъбнатина с кафява ивица седименти през 2025 г., класически знак за внезапно оттичане на езеро.

Първият тревожен сигнал дойде в началото на май от размит път за дърводобив северозападно от Уасванипи. Когато членове на общността огледали района, те установили, че бреговете на езерото Ла Руж са се срутили по едната страна, а дъното му е почти сухо, с изключение на няколко плитки локви.

Мистерията с " Езерото на смъртта": Какво стои зад нея

Изображенията от Landsat 9 показват пролом в източния бряг на езерото, като водата тече на североизток през серия от езера, преди да достигне езерото Дода, разположено на около 10 километра.

Епидемия от наводнение

Това събитие се нарича внезапно оттичане на езеро или наводнение при изригване. Терминът обикновено се използва за описание на ледникови езера или изкуствени резервоари, образувани от срутването на лед или язовири. Експертите казват, че почти никога не са виждали естествено, неледниково езеро да се оттича и да си издълбава нов изход.

Диана Виейра от Съвместния изследователски център на Европейската комисия заяви, че това е извънредно явление, тъй като водата е заобиколила нормалния си отток и е създала нов изход през меките крайбрежни седименти. Това предполага, че езерото вече е било близо до точката си на преливане, очаквайки само последния шок.

Откриха следи от древен град под водите на едно от най-дълбоките езера в света

Каква е причината?

Какво тласна това тихо северно езеро към ръба? Учените посочват комбинация от природни и антропогенни фактори, от повдигнат басейн с меки брегове до снежна зима, последвана от бързо пролетно топене, което донесе допълнителна влага на почвата, която вече беше близо до насищане.

Около Ла Руж, два скорошни сезона на горски пожари и десетилетия дърводобив унищожиха голяма част от зрялата гора, която някога е засенчвала снега и е помагала за закрепването на земята. Юнес Алила от Университета на Британска Колумбия отбелязва, че когато земята е нарушена от пожар или дърводобив, почвата е склонна да остане наситена по-дълго, което с течение на времето отслабва бреговете на езерата и реките.

Живеещите край Уасванипи настояват близките езера с подобни условия да бъдат картографирани по отношение на риска, за да се избегне подобна ситуация в бъдеще.

Астронавти откриха древно езеро, скрито в пустинята