Ново откритие: Това ли е мястото, където Исус е ходил по вода

След 2000 години изследователите са на мнение, че най-накрая са открили част от мястото, за което се смята, че е същото място, където Исус е ходил по вода, пише Daily Mail.

Галилейското езеро е мястото на едно от най-известните чудеса на Исус - там той успява да успокои силна буря, след което започва да върви по водата.

Откритието на учените за Исус

На северния бряг на Галилейското езеро се е намирало рибарското селище Капернаум, което се превръща в център на служението на Исус, след като той напуска Назарет, и е мястото, където Христос се среща с няколко от своите апостоли. Библията описва как Исус проповядвал в този град, изцелявал болните и многократно прекосявал езерото с лодка.

Сега археолозите твърдят, че са открили част от пристанището, което някога е свързвало библейския град с езерото, включително камък с форма на пирамида, който е служил като ориентир за безопасно влизане на лодките във водата.

Според Израелската агенция, това ново откритие предоставя рядък поглед към морския свят, в който са живели и пътували Исус и неговите ученици. Според д-р Хагай Двир, макар че няма доказателства, че Исус е използвал точно този кей, учените смятат, че пристанището може да е обслужвало кораби, подобни на описаните в Новия завет.

Заслужава да се отбележи, че в Новия завет Капернаум е описан като мястото, където Исус е извършил някои от най-известните си чудеса. Евангелията разказват, че той е изгонил зъл дух от мъж в градската синагога, преди да изцели свекървата на Петър от висока треска и да излекува тълпи от болни и обладани. Твърди се също, че Исус е излекувал парализиран мъж и тежко болен слуга на римски стотник. Междувременно, Евангелието от Матей разказва за друго чудо: след завръщането си в Капернаум, Петър хванал риба с монета в устата ѝ, което позволило на него и на Исус да платят храмовия данък.

Рибарското селище се свързва и с ходенето на Исус по вода. Евангелието от Йоан разказва, че учениците плавали към Капернаум, когато видели Исус да се приближава към лодката им през бурно езеро. Самата Библия обаче не уточнява точното място, където Исус стъпил във водата и стигнал до брега.

Учените казват, че спад в нивото на водата в Галилейското море през 2025 г. е разкрил древния кей, правейки голяма част от конструкцията видима. Днес находката отново привлече вниманието на учените, тъй като се появиха твърдения, че е свързана с библейския свят на Исус.

Археолозите откриха два успоредни реда от големи камъни, разположени на разстояние около 3-4 метра един от друг. Пространството между тях образува защитен док, способен да побере два кораба едновременно.

Според учените изглежда логично да се предположи, че тези докове вероятно са включвали и място за акостиране, специално предназначено за лодката на Исус. Според археолога Еудженио Алиата, корабите, които са използвали пристанището, най-вероятно са превозвали Исус и апостолите му.

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