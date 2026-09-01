В тялото ни има "второ сърце", но как да се грижим за него?

Всяка стъпка, сгъване на глезена или изправяне на пръсти активира забележителна циркулация под коленете. Мускулите на прасците притискат вените в долната част на краката, като по този начин помагат за изтласкването на кръвта нагоре към сърцето. Този механизъм е толкова важен за кръвообращението, че прасците понякога се описват като "второто сърце" на тялото. Наименованието е метафорично. Прасците не могат да заменят органа, който бие в гърдите ви. Но те помагат при една от най-трудните задачи на кръвоносната система: връщането на кръвта от краката срещу гравитацията.

Снимка: Envato

Сърцето изпомпва богата на кислород кръв из тялото чрез артериите. След като достигне краката, тази кръв трябва да се върне обратно през вените, където налягането е много по-ниско. За разлика от сърцето, вените не могат да генерират мощна помпена сила. Тук влиза в действие "помпата" на прасците.

Когато ходите, тичате или повдигате петите си, мускулите в задната част на долната част на краката ви се свиват. Тези свивания притискат близките вени и изтласкват кръвта в тях нагоре. Малките еднопосочни клапи във вените предотвратяват обратното движение на кръвта към краката между контракциите. Всяко движение ѝ помага да се придвижи още една стъпка по-близо до сърцето.

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Когато помпата функционира правилно, тя помага да се предотврати натрупването на кръв в краката. Когато това не се случва, хората могат да изпитват подути глезени, болки в краката или усещане за тежест. Недостатъчната функция на помпата може също да допринесе за дългосрочни венозни проблеми.

Каква е връзката с общото здравословно състояние

Данните сочат, че нарушената функция на "помпата" в прасците може да даде информация за общото здравословно състояние на човек. В проучване от 2020 г. изследователите анализират медицинските досиета на 2728 възрастни, които са преминали съдови изследвания в съдовата лаборатория на клиника "Майо" в Минесота. Хората с нарушена функция на "помпата" в прасците са имали по-голяма вероятност да починат през следващите години. След 10 години смъртността е била около 6 процента сред хората с нормална функция на "помпата", в сравнение с приблизително 18 процента сред тези с нарушена функция.

Снимка: Envato

Това не означава, че слабите мускули на прасците са пряката причина за тези смъртни случаи. Нарушената функция на "помпата" може да бъде признак за физическа неактивност, загуба на мускулна маса, проблеми със ставите, заболявания, засягащи нервите или мускулите, или като цяло по-лошо здраве.

По-мащабно проучване от същата клиника "Майо", публикувано през 2024 г., потвърждава тази връзка. Този път изследователите проучват близо 6000 пациенти. Те установяват, че колкото по-малко кръв изтласква "помпата" на прасеца по време на движение, толкова по-висок е рискът от смърт. При хората с най-слаба функция на тази "помпа" рискът от смърт е повече от два пъти по-висок в сравнение с тези, чиито прасци пренасят кръвта ефективно.

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Това проучване също е наблюдателно. То не доказва, че упражненията за прасците ще удължат живота на човек, а учените все още не разбират напълно тази връзка. Активирането на тази помпа е лесно. Ходенето е най-лесният начин. Всяка крачка свива мускулите на прасците и помага за изтласкването на кръвта нагоре. Тичането, качването по стълби и многократното изправяне на пръсти активират същия механизъм.

Хората, които работят на бюро, трябва да избягват да остават в една и съща позиция с часове. Американската сърдечна асоциация препоръчва да се изправяте и да се разхождате поне веднъж на час. Когато не е възможно да станете, движението на глезените нагоре и надолу или повдигането на петите, докато пръстите на краката остават на пода, може да задейства мускулите на прасците.

Дългото стоене на едно място не е непременно по-добро. Без движение мускулите не притискат вените ефективно. Направете няколко крачки, марширувайте на място или повдигайте и спускайте петите – това може да поддържа "помпата" активна. Редовните упражнения също могат да помогнат за запазване на силата на прасците с напредването на възрастта. Световната здравна организация препоръчва поне 150 минути физическа активност с умерена интензивност, като например бързо ходене, всяка седмица, както и упражнения за укрепване на мускулите в два или повече дни.

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Продължителният оток или внезапната болка, зачервяване или затопляне в единия крак не трябва просто да се приписват на седенето на едно място. Те могат да бъдат симптоми на кръвен съсирек и изискват медицинска преценка.

Ползи извън кръвообращението

Снимка: Envato

Движението на прасците може да предложи ползи и извън кръвообращението. В малко проучване от 2022 г. изследователите тестват движение в седнало положение, което активира солеуса – дълбок мускул на прасеца, способен да работи продължително време, без да се уморява. По време на "лицевите опори за солеуса" човек държи предната част на всеки крак на пода, докато многократно повдига и спуска петите. Изследователите установяват, че продължителните контракции увеличават енергийния разход на мускула и помагат на организма да усвоява глюкозата и мазнините след хранене.

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Последвало пилотно проучване, в което участват едва 10 души с предиабет, показва, че извършването на това движение по време на двучасов тест за глюкозна толерантност намалява повишаването на кръвната захар с около една трета в сравнение със седенето на едно място. Участниците обаче изпълняват движението в продължение на дълги периоди, а не само няколко повторения, и двете проучвания бяха с малък брой участници.

Няколко повдигания на петите под бюрото не могат да заменят ходенето, упражненията за цялото тяло или необходимото медицинско лечение. Въпреки това резултатите от проучванията дават още една причина да не оставаме неподвижни в продължение на часове.

Може би прасците ви не съдържат буквално още едно сърце. Но всеки път, когато се свиват, те оказват ценна помощ на истинското сърце.