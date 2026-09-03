Мистерия: Това ли е изгубеният континент, където е процъфтявала развита цивилизация

Изследователи твърдят, че най-накрая са открили мистериозен „изгубен континент“, свързан с извънземни същества.

Изгубеният континет Лемурия

Интересът към мистериозен изгубен континент, където според теоретиците на конспирацията някога е съществувала развита цивилизация, е подновен - експерти твърдят, че най-накрая са успели да установят истинското му местоположение, пише Daily Mail.

Става дума за хипотетичен континент, известен като Лемурия - теория за неговото съществуване, изложена през 19 век, за да обясни защо подобни фосили на лемури са открити в Индия и Мадагаскар, въпреки факта, че тези страни са разделени от Индийския океан.

Сега поддръжниците на тази теория твърдят, че Лемурия, а може би и руините на древна праисторическа цивилизация, може да са скрити под океанското дъно. Учените работят за определяне на границите на действителната потънала сушата в този регион, въпреки че няма доказателства, които да я свързват с Лемурия или напреднала цивилизация.

Изгубеният континент е свързван със странни теории, включително с теориятя за „звездните семена“, за които се твърди, че съдържат извънземна ДНК, хуманоиди, снасящи яйца, и дори праисторическа ядрена война. Някои поддръжници на тази теория използват и изследвания на древния субконтинент Мавриций, чиито останки се намират под Индийския океан, като доказателство за достоверността на легендата за Лемурия.

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Учените отбелязват, че Мавриций е геоложки масив, останал от разпадането на древен суперконтинент, а не доказателство за напреднало или праисторическо общество. Не са открити руини, артефакти или останки, които да показват съществуването на интелигентна цивилизация там.

В същото време връзката между Мавриций и Лемурия се основава на факта, че хората свързват истинско геоложко откритие с легенда, претърпяла много промени в продължение на повече от 160 години.

Известно е, че теорията за съществуването на Лемурия е изложена за първи път през 1864 г. от британския зоолог и биогеограф Филип Склейтър. Ученият се опитва да обясни защо вкаменелости на лемури са открити в Мадагаскар и Индия, но не и в Африка, въпреки факта, че този континент се намира много по-близо до Мадагаскар.

Склейтър се съмнявал, че животните биха могли да прекосят Индийския океан и затова предположил, че някога е имало сухопътен мост между двата региона, който по-късно е потънал. Той нарекъл този хипотетичен континент Лемурия на името на животните, чието разпространение е вдъхновило теорията.

Тази идея придоби популярност, но в крайна сметка загуби популярност, след като теорията за континенталния дрейф обясни, че Индия и Мадагаскар някога са били част от един континент. Казано по-просто, Лемурия вече не е била необходима за разрешаването на мистерията на вкаменелостите, но тя остана извън основната научна общност и все повече се преплете с окултни вярвания и конспиративни теории.

Тази легенда по-късно се свързва с планината Шаста в Северна Калифорния, където според вярващите оцелелите лемурийци основават подземен град, наречен Телос. Според местната митология континентът е разрушен от катастрофално земетресение, но някои от жителите му са се спасили и са продължили да живеят под планината.

Историята стана още по-интересна, когато разказът за Лемурия беше комбиниран с теорията на британския автор Джеймс Чърчуърд. Той вярва, че е имало друг изгубен континент, Му, и че технологично напреднала цивилизация е процъфтявала там преди около 50 000 години. В крайна сметка историите за Му и Лемурия се сляха и теоретиците на конспирацията дори твърдяха, че някои съвременни хора са произлезли от тази изгубена цивилизация.

Въпреки че извънземните цивилизации са нищо повече от легенда, научното търсене на древна земна маса под Индийския океан е съвсем реално. Мавриций е описан в научна статия през 2013 г., а през 2017 г. изследователи съобщават за допълнителни доказателства за съществуването му, покрито с лава.

Според учените, този континент е фрагмент, останал от разпадането на Гондвана, суперконтинент, съществувал преди около 200 милиона години. Смята се, че останките от Мавриций са разпръснати по дъното на Индийския океан.