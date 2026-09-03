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Парадоксът на Епикур: Как така всемогъщият и всеблаг Бог позволява съществуването на злото

03 септември 2026, 10:30 часа 492 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Парадоксът на Епикур: Как така всемогъщият и всеблаг Бог позволява съществуването на злото

Парадоксът на Епикур е философска дилема, която поставя въпроса как всемогъщ, всезнаещ и всеобичащ Бог може да съществува наред с наличието на злото и страданието. Този парадокс е вариант на древния "проблем за злото": ако Бог е всемогъщ, всезнаещ и съвършено добър, защо съществуват злото и страданието? Ако Бог иска да спре злото, но не може, тогава той не е всемогъщ. Ако може да го спре, но избира да не го прави, тогава неговата съвършена доброта се поставя под въпрос.

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Въпреки името си, известната формулировка вероятно не е запазен цитат от Епикур (341–270 г. пр. Хр.). Тя е известна предимно благодарение на християнския писател Лактанций, който е живял около 500–600 години по-късно и е приписал подобен аргумент на Епикур. Векове по-късно философи като Дейвид Хюм допринасят за популяризирането на различни версии на този парадокс.

Епикур, снимка: Getty Images

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Проблемът за злото се превръща в един от най-дълготрайните дебати във философията на религията. Предложените отговори включват защитата на свободната воля, идеята, че страданието може да допринесе за морално или духовно израстване, както и възможността, че хората просто не могат да разберат всички причини, стоящи зад действията на Бога.

Четири основни положения

Парадоксът на Епикур се състои от четири основни положения за божествената воля и възможности:

  1. Бог иска да премахне злото, но не може — тогава той е безсилен (не е всемогъщ).
  2. Бог може да премахне злото, но не иска — тогава той е злонравен (не е всеблаг).
  3. Бог нито го иска, нито може да премахне злото — тогава той е едновременно безсилен и злонравен (и следователно не е Бог).
  4. Бог и иска, и може да премахне злото (което единствено приляга на Бога) — тогава откъде идва злото и защо той не го премахва?

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Парадоксът на Епикур е основополагащ за полемиката около теодицеята (опитът да се защити вярата в Бог въпреки страданието в света). Той предизвиква множество теологични и философски отговори в опит да се обясни защо съществува злото — например чрез концепцията за човешката свободна воля или схващането, че човешкият ум не може да разбере напълно божествения замисъл.

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Бог религия Епикур Парадокс на Епикур
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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