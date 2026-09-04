Прецедент в историята: Възрастните хора вече са повече от малките деца в световен мащаб

Според нов доклад на Агенцията за преброяване на населението на САЩ, за първи път в историята броят на хората на 65 и повече години вече надвишава този на децата на възраст 5 и по-малко години в световен мащаб. Тази констатация е важна, защото глобалният спад в раждаемостта — термин, използван от демографите за броя на раждащите се деца — и увеличената продължителност на живота водят до демографска инверсия, която според прогнозите ще се задълбочава в продължение на десетилетия.

Снимка: Envato

Това е тенденция, която променя историческото равновесие между хората в трудоспособна възраст и възрастните хора. Мащабът и скоростта на промяната, докато най-младите представители на поколението "бейби бум" навършват средата на 60-те години, са поразителни. Те отразяват мащаба на предизвикателството, свързано с грижите за възрастните хора и поддържането на програми като "Социално осигуряване" в САЩ, сочи анализ на Axios на данните от преброяването.

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През 2023 г. над 71% от световното население е живяло в страни с раждаемост на или под нивото на възпроизводство от приблизително 2,1 раждания на жена. Това е увеличение спрямо 45% през 2013 г. Според преброяването на населението светът е достигнал този преломен момент много по-рано, отколкото демографите очакваха само преди десетилетие. Сега се прогнозира, че населението на възраст над 65 години ще нарасне от 852 милиона през 2025 г. до 2 милиарда през 2060 г.

Това увеличение ще съставлява около 55% от целия нетен глобален прираст на населението през този период, според изчисления на Axios, базирани на прогнозите на преброяването. Прогнозира се още, че общото население на света ще нарасне от 8,13 милиарда до 10,23 милиарда до 2060 г.

For the first time in recorded history, people 65 and older outnumber children 5 and under worldwide — 852 million versus fewer.



By 2060, the 65+ population hits 2 billion, accounting for 55% of all global population growth.



The driver is simple: fertility has collapsed below… pic.twitter.com/wnqTW6yNF0 — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

Ниска раждаемост алеч отвъд богатите страни

Снимка: Envato

Китай и Индия — двете най-многолюдни държави в света — вече имат равнища на раждаемост под нивото на възпроизводство от около 2,1 раждания на жена, се посочва в доклада на Бюрото за преброяване на населението. Бангладеш, Мексико и Виетнам са сред най-многолюдните държави, чиято раждаемост е спаднала под нивото на възпроизводство от 2013 г. насам.

В много страни с ниска раждаемост този спад създава това, което докладът нарича "капан на раждаемостта". По-малките и по-млади поколения следват по-големите и по-възрастните, което ускорява общото застаряване на населението, а на някои места – и евентуален спад на населението.

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Това означава по-малко потенциални работници и лица, полагащи грижи, които да поддържат нарастващото възрастно население — което оказва натиск върху пенсионните системи, системите за здравеопазване и дългосрочните грижи.

Интересното е, че през 2025 г. САЩ се нареждат на 48-о място по възраст на населението сред 227 държави, като 18,9% от населението им е на възраст 65 години или повече. До 2060 г. се прогнозира, че делът на възрастните хора в САЩ ще се повиши до 23,4%, но се очаква страната да спадне до 110-то място в световната класация по застаряване, тъй като други държави застаряват много по-бързо.

Европа все така остава най-възрастният регион в света, но най-голямата количествена промяна в застаряването се наблюдава другаде. Прогнозира се, че населението на Азия на възраст над 65 години ще скочи от 487 милиона до 1,24 милиарда в периода от 2025 до 2060 г. — което представлява приблизително две трети от глобалния ръст.

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Африка остава с голяма разлика най-младият регион, но се прогнозира, че нейното възрастно население ще се увеличи повече от четири пъти – от 60 милиона до 249 милиона – като до 2060 г. ще надмине европейските 214 милиона.

В световен мащаб се прогнозира, че делът на хората на възраст над 65 години ще се удвои почти – от 10,5% до 19,6% до 2060 г.

Не е непременно катастрофална новина

Снимка: Envato

Нарастващият процент на възрастните хора в дадена страна обаче не е непременно катастрофа. По-дългият живот представлява едно от най-големите постижения на миналия век: по-малко смъртни случаи в ранна детска възраст и в средната възраст, и повече хора, които достигат напреднала възраст.

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Възрастните хора са по-малко склонни да извършват престъпления и много от тях могат да останат на пазара на труда, да помогнат за покриване на недостига на работна ръка и да допринесат чрез грижи за другите и доброволчество. Демографската промяна може да принуди обществата да преосмислят старостта като икономически актив, а не просто като разход, заяви Андрю Скот, съавтор на доклада на Бюрото за преброяване на населението.

В доклада той твърди, че превантивното здравеопазване, по-дългият трудов живот и работните места, подходящи за възрастните хора, могат да превърнат по-дългия живот в по-здрави и по-активни от икономическа гледна точка години, пише "Axios".