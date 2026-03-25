Научен пробив: Ядеш месо, не забравяш и няма деменция

Според експерти, увеличаването на консумацията на месо в средна възраст може да спомогне за предпазване от деменция. Учените са установили, че носителите на "гена на Алцхаймер", които редовно консумират месо, могат да намалят риска от развитие на тази инвалидизираща дегенеративна болест почти наполовина. Генът, известен като APOE, отдавна се свързва с болестта на Алцхаймер и се счита, че е свързан с повече от 90% от случаите на заболяването, което е най-разпространената форма на деменция.

Това първо по рода си проучване, ръководено от изследователи от Стокхолмския университет и публикувано в списанието "JAMA Network", проследява повече от 2000 когнитивно здрави шведски възрастни на възраст 60 години или повече в продължение на около 15 години. Участниците попълват подробни въпросници за хранителния си режим, обхващащи 98 хранителни продукта, като основният фокус на проучването е общият прием на месо.

Като цяло изследователите установяват, че по-високият прием на месо е свързан с по-бавен когнитивен упадък и намален риск от деменция сред възрастните с този ген. Резултатите показват, че сред носителите на APOE4 тези, които ядат най-много месо, имат с 45% по-нисък риск от деменция в сравнение с тези, които ядат най-малко месни продукти, пише "Daily Mail".

Изследователите проследяват също колко преработено месо ядат участниците. Преработеното месо е дефинирано като месо, което е било подложено на солене, сушене, ферментация, опушване или други процеси. Когнитивните функции са оценени чрез тестове, обхващащи паметта, езиковите умения и скоростта на обработка на информацията, за да се изчисли средна когнитивна оценка.

В хода на проучването 296 участници развиват деменция, докато 690 умират, без да страдат от това заболяване, което отнема паметта. Малко над една четвърт от участниците носят варианта APOE4 – или две копия на алел E4, или едно E3 и едно E4 – добре известен генетичен рисков фактор за деменция. Изследователите установяват, че при тези лица по-високият общ прием на месо е свързан не само с по-добри когнитивни резултати във времето, но и с по-нисък риск от развитие на деменция.

При участниците с генетичния рисков фактор тези, които консумират най-много месо – еквивалент на една пържола от пилешки гърди на ден, са имали почти два пъти по-нисък риск от развитие на деменция в сравнение с тези, които са яли най-малко.

Резултатите също така показват, че по-високият дял на преработеното месо – като бекон и колбаси, спрямо общия прием на месо е свързан с повишен риск от деменция, независимо от APOE генотипа, което предполага, че преработеното месо може да окаже негативно влияние върху здравето на мозъка. Не са наблюдавани значителни разлики между непреработеното червено месо и птичето месо.

Изводи

Д-р Якоб Норгрен, първи автор на проучването, заявява: "Разгледани заедно с преосмислените данни от UK Biobank, фокусирани върху непреработеното месо, тези констатации сочат към последователно взаимодействие между гени и диета с важни последствия за общественото здраве. Резултатите потвърждават спешната необходимост от инвестиции в изследвания в областта на прецизната хранителна наука, с акцент върху APOE, което в крайна сметка би могло да послужи като основа за разработването на бъдещи политики."

Изследователите предполагат, че ползите за мозъка от консумацията на повече месо при носителите на APOE4 може да се дължат отчасти на по-високите нива на витамин В12 – който е от съществено значение за здравето на мозъка и когнитивните функции. Дефицитът на витамин В12 може да предизвика широк спектър от симптоми, засягащи мозъка и нервната система, включително проблеми с паметта, разбирането и преценката. Националната здравна служба на Англия (NHS) дори посочва деменцията като възможен симптом на дефицит на витамин В12, пише "Daily Mail".

Изследователите изказват хипотезата, че носителите на APOE4 може да разчитат повече на адекватен прием на витамин В12, а консумацията на повече месо би могла да помогне за поддържането на нива, които предпазват мозъчната функция. Тези констатации са в съответствие с предишни проучвания, които установяват, че по-възрастните жени с гена APOE4, които консумират една или повече порции непреработено червено месо на ден, могат да компенсират свързаното с гена стареене на мозъка с около три години.

Екипът заявява: "Това съответства на размера на ефекта, наблюдаван в нашата кохорта, където очакваният повишен риск сред участниците с APOE4 генотипи липсва в най-високия квинтил на консумация на месо по отношение на глобалните когнитивни функции, епизодичната памет и резултатите за деменция. Като се има предвид че тези генотипове са причина за около 70% от случаите на деменция от типа на Алцхаймер в Северна Европа и Северна Америка, абсолютният брой на потенциално предотвратимите случаи е значителен."

Внимание при тълкуване на резултатите

Експерти, които не са участвали в настоящото проучване, приветстваха констатациите, но призоваха към предпазливост при тълкуването на резултатите. Професор Тара Спайърс-Джоунс от Университета в Единбург заявява: "Този тип изследване не може да докаже, че консумацията на месо е причината за намаления риск от деменция, тъй като други фактори, като например социално-икономическият статус, вероятно са повлияли на консумацията на непреработено месо."

Тя добавя: "Има все повече данни в тази област, които сочат, че здравословният начин на живот, включващ поддържане на физическа и умствена активност и здравословно хранене, може да повиши устойчивостта на мозъка. Въпреки това са необходими повече данни от по-широки популации, за да се потвърди дали консумацията на месо ще повлияе пряко на риска от деменция."

Около 900 000 души във Великобритания в момента живеят с деменция, като се очаква тази цифра да се увеличи до над 1,6 милиона до 2040 г. Това е водещата причина за смъртност, отговаряща за над 74 000 смъртни случая всяка година. Генът APOE се среща в три различни варианта – APOE2, APOE3 и APOE4. Всеки от нас носи две копия на гена, наследени от всеки от родителите.

Около 75% от хората са носители на варианти E2 или E3, докато се смята, че 20% имат поне едно копие на E4, което драстично увеличава риска им от деменция. Предишни проучвания са показали, че наличието на поне едно копие от варианта E4 почти утроява риска от Алцхаймер, докато при хората с две копия рискът от развитие на заболяването след 65-годишна възраст се увеличава 10 до 15 пъти, според оценките на учените.

Въпреки това, тъй като тестването за рискови варианти като гена APOE4 не дава никаква сигурност относно вероятността дадено лице да развие деменция, то не се извършва рутинно в рамките на Националната здравна служба (NHS).

Важна информация за болестта на Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер е прогресивно мозъчно заболяване, което бавно унищожава паметта, мисловните способности и способността за изпълнение на прости задачи.

Тя е причина за 60 до 70 процента от случаите на деменция.

По-голямата част от хората с Алцхаймер са на възраст 65 години и повече.

Над пет милиона американци страдат от Алцхаймер.

Не е известно какво причинява болестта на Алцхаймер. Хората, които притежават гена APOE, са по-податливи на развитие на къснопроявяваща се болест на Алцхаймер.

Признаци и симптоми:

Трудности при запомнянето на новонаучена информация

Дезориентация

Промени в настроението и поведението

Подозрителност към семейството, приятелите и професионалните грижещи се

По-сериозна загуба на паметта

Трудности при говоренето, преглъщането и ходенето

Стадии на болестта на Алцхаймер:

Лека форма на Алцхаймер (ранен стадий) – Болният може да функционира самостоятелно, но има пропуски в паметта

Умерена форма на Алцхаймер (среден стадий) – Обикновено това е най-дългият стадий, като болният може да обърква думите, да изпитва чувство на неудовлетвореност или гняв, или да има внезапни промени в поведението

Тежка форма на болестта на Алцхаймер (късен стадий) – В последния стадий хората губят способността си да реагират на заобикалящата ги среда, да водят разговор и в крайна сметка да контролират движенията си

Няма известно лечение за болестта на Алцхаймер, но експертите препоръчват физически упражнения, социални контакти и добавяне на омега-3 мазнини, които стимулират мозъчната дейност, към диетата, за да бъдат предотвратена или забавена появата на симптомите.

Пълното проучване ще откриете в "JAMA Network".