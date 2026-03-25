Ново откритие преобръща теорията за появата на първите хора в Америка

В продължение на десетилетия археологически обект в Чили, наречен Монте Верде, се смяташе за най-убедителното доказателство за ранното човешко заселване в Северна и Южна Америка. Учените са открили там човешки следи, датиращи отпреди приблизително 14 500 години, включително отпечатъци от стъпки, дървени инструменти, основи на сгради и останки от пожар. Артефактите от обекта последователно потвърждават тази времева рамка, пише Independent.

Какво са открили археолозите

Ново изследване обаче хвърля съмнение върху възрастта на това важно място, предполагайки, че Монте Верде може да на много по-млада възраст, отколкото учените са смятали досега. Не всички обаче са съгласни с тези открития.

Учени са взели проби и датирали седименти от девет обекта по поречието на потока Чинчихуапи близо до това място и са анализирали как ландшафтът се е променял в продължение на хиляди години. Те са открили слой вулканична пепел, датиращ отпреди приблизително 11 000 години.

Според съавтора на изследването Клаудио Латоре, всичко над този слой – в този случай дървото и артефактите от Монте Верде – трябва да е на по-млада възраст, отколкото се предполагаше досега.

„По същество преосмислихме геологията на това място и стигнахме до заключението, че археологическият обект Монте Верде не може да е по-стар от 8200 години“, казва ученият.

Изследователите смятат, че промените в ландшафта, включително поток, ерозиращ скалите, може да са смесили стари слоеве с нови, което е накарало изследователите да датират древната дървесина като част от обекта Монте Верде.

Какво казват критиците по въпроса?

Няколко учени, включително тези, участвали в първоначалните разкопки, не са съгласни с резултатите.

„В най-добрия случай те представиха работна хипотеза, която не се подкрепя от данните, които представиха“, коментира Майкъл Уотърс от Тексаския университет, който не е участвал в нито едно от двете проучвания.

Експерти, които не са участвали в проучването, смятат, че то включва проби от района около Монте Верде, където геологията е несъвместима с тази на самото място на разкопките. Те също така отбелязват, че няма достатъчно доказателства, че слой вулканична пепел някога е покривал целия пейзаж.

Те също така казват, че проучването не предлага достатъчно обяснение за артефактите, открити на мястото, които са датирани отпреди 14 500 години, включително бивник на мастодонт, превърнат в инструмент, дървено копие и пръчка за копаене с изгорял връх.

„Това тълкуване игнорира огромен набор от добре датирани културни доказателства“, казва археологът Том Дилехай от университета Вандербилт, който е ръководител на първите разкопки на обекта.

Авторите на новото изследване не са съгласни с това, като заявяват, че са събирали проби в рамките на обекта, нагоре по течението и надолу по течението.

"И няма достатъчно доказателства, че датираните артефакти на обекта наистина са толкова древни", казва съавторът Тод Суровел от Университета на Уайоминг.

Местоположението на Монте Верде е от решаващо значение за разбирането как хората са пристигнали в Америка. Преди това учените са смятали, че хората са пристигнали за първи път преди 13 000 години, изработвайки заострени каменни инструменти. Откриването и датирането на Монте Верде, първоначално обгърнато от противоречия, изглежда е разсеяло тези съмнения.

Но друг важен въпрос е как точно хората са пристигнали в Америка от Азия. Повторното датиране на Монте Верде би могло да възобнови дискусиите за най-вероятния маршрут за ранните хора, казва Суровел.

