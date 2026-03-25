Неандерталците са преследвали слонове стотици километри из Европа: Защо са го правили?

Вкаменелости, открити в Германия, потвърждават, че неандерталците са ловували гигантски слонове и са ги преследвали стотици километри из Европа, съобщава The Independent.

Защо неандерталците са ловували слонове?

Проучването показва, че човешките предци са били активни ловци и събирачи, които са действали в богата езерна екосистема. Учените са открили, че неандерталците систематично са ловували едри бозайници, по-специално гигантски слонове с прави бивни – най-големите сухоземни животни в Европа по онова време.

Отбелязва се, че те са ловували тези животни в много по-голям мащаб, отколкото се е смятало досега, обработвайки труповете на животни, които са били открити на различни места в Европа.

„Някои от слоновете, които изследвахме, не са се задържали в един район. Зъбите им показват, че са пътували много дълги разстояния – до 300 километра, преди да достигнат до мястото, което сега е Ноймарк-Норд. Благодарение на изотопния анализ можем да проследяваме движенията на слоновете почти сякаш имаме дневник за пътуване. Това ни позволява да реконструираме местообитанията им и да разберем как тези животни са използвали ландшафта“, отбелязва Федерико Лугли, един от авторите на изследването, публикувано в списание Science Advances.

Това доказва, че неандерталците не са убивали животните само когато са имали възможност. Ловът им е бил организиран по такъв начин, че дори огромни животни са ставали тяхна плячка.

„За да постигнат това, неандерталците очевидно са познавали добре района, сътрудничили са си и са планирали“, добавя съавторът на изследването Елена Армароли.

Проучването установи също, че човешките предци са яли растителни храни като лешници и жълъди, заедно с месото на плячкосаните от тях животни.

„Те многократно са експлоатирали екосистемните ресурси в цяла Европа и вероятно са променили ландшафта с огън“, пише The Independent.

Още интересни факти за неандерталците

Предците на неандерталците са първите, които са населили Европа и са останали там в продължение на векове, хилядолетия и стотици хилядолетия. През това време неандерталците създават свои собствени уникални култури: мустерската култура (въпреки че някои сапиенси също са я използвали) и културата Микоке. Те са имали свой собствен начин на живот - неандерталците са били практически хищници. Всъщност те са най-хищническите от всички примати. Днес най-хищническите съвременни популации са ескимосите, които живеят в Аляска и Гренландия и се хранят почти изключително с месо. Те се доближават до нивото на неандерталците.

