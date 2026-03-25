Без глад и странични ефекти: Питоните могат да помогнат за ефективно отслабване

Необикновеният метаболизъм на питона може да отвори нови пътища към здравословно отслабване и дори да помогне в борбата срещу свързаната с възрастта загуба на мускулна маса. За по-малко от десетилетие новите лекарства за отслабване промениха пазара, помагайки на милиони хора, но често причинявайки странични ефекти като гадене или стомашно неразположение. Ами ако подобен контрол на апетита може да се постигне без тези нежелани реакции?

Учени в САЩ са идентифицирали в кръвта на питоните досега неизвестна молекула, която сигнализира на мозъка, когато сме яли достатъчно, съобщи „Евронюз“.

Тези змии, достигащи до седем метра дължина, могат да погълнат наведнъж огромни количества храна – например цяла антилопа – и след това да издържат месеци, а дори и години без да се хранят. Изследването не цели да имитира начина им на хранене, а се фокусира върху способността им да гладуват и да се хранят обилно без дългосрочни увреждания на сърцето или мускулите.

Дали pTOS е новият GLP-1?

Молекулата, наречена пара-тирамин-О-сулфат (pTOS), е открита от проф. Лесли Лейнванд и нейния екип в Университета на Колорадо в Боулдър по време на изследване на храносмилателната система на тези неотровни змии от Африка, Азия и Австралия. Резултатите от проучването, проведено в сътрудничество с изследователи от Станфорд и Университета Бейлър, са публикувани в списание Nature Metabolism.

Изследователите установяват, че веднага след хранене сърцето на питона се разширява с 25%, а метаболизмът му се ускорява 4000 пъти, за да помогне за усвояването на храната, придружено от драматичен скок на pTOS в кръвта (над 1000 пъти). При хората pTOS също се повишава след хранене, макар и по-умерено – около два до пет пъти.

Скокът в нивото на pTOS е част от процеса на храносмилането: тялото използва аминокиселина, наречена тирозин, която чревните бактерии превръщат в съединение, наречено тирамин. След това черният дроб преобразува тирамина в pTOS, който достига до мозъка и сигнализира за ситост, като по този начин ограничава апетита.

Молекулата е останала незабелязана в лабораториите, тъй като обичайните опитни животни като мишки и плъхове не я произвеждат естествено след хранене.

GLP-1 – хормонът, върху който действат лекарства като Ozempic и Wegovy – помага на организма да се почувства сит, като забавя храносмилането и регулира нивото на кръвната захар. Честите странични ефекти включват гадене, стомашно-чревни неразположения и понякога повръщане.

Отслабване без увреждане на метаболизма при мишки

При изследвания върху животни мишките, на които е бил даван pTOS, са приемали по-малко храна, а дългосрочното лечение е довело до по-ниско телесно тегло и намален прием на храна. Тези ефекти са настъпили без значителни промени в двигателната активност, енергийния разход или нивото на кръвната захар, което подсказва, че pTOS може да се окаже обещаващ за изследванията в областта на затлъстяването.

Това откритие разкрива нов биологичен механизъм, който помага на организма да се чувства сит след хранене. То може да доведе до бъдещи методи на лечение, които по естествен начин намаляват глада и подпомагат контрола на теглото. Но то също така подчертава важната роля на чревните бактерии в оформянето на метаболизма и изпращането на сигнали към мозъка.

Засега pTOS е тестван само при мишки, а ефектите му при хора все още не са изследвани. Ефектът на потискане на апетита може също да бъде намален или да липсва при хора с преддиабет или диабет тип 2, което предполага, че естественият „сигнал за ситост“ на организма може да не работи толкова ефективно при тези състояния.

