Мистерия на 5000 години: Защо все още делим 1 час на 60 минути?

Свикнали сме с факта, че един час има 60 минути, а едно денонощие - 24 часа, но чудили ли сте се някога защо са избрани точно тези числа?

Защо 1 час има 60 минути?

През октомври 1793 г. новосъздадената Френска република предприема злополучен експеримент. Тя решава да промени времето. Революционерите постановяват, че денят вече ще бъде разделен на 10 часа вместо на 24. Всеки час ще се състои от 100 „десетични минути“, които от своя страна ще се състоят от 100 „десетични секунди“.

Тази система е била част от по-широк революционен календар, който е имал за цел да рационализира и дехристиянизира структурата на годината, включително нова 10-дневна седмица. Скоро след това започва работа по преобразуването на съществуващите часовници в десетичната система, съобщава Би Би Си. Десетични часовници са инсталирани в кметствата, а официалните събития са регистрирани според новия календар.

„Това бързо се превърна в източник на безкрайни главоболия“, обяснява Фин Беридж, научен комуникатор в Кралските музеи Гринуич в Лондон. Препроектирането и възстановяването на съществуващите часовници се оказа огромно предизвикателство. Системата изолира Франция от съседните страни, а селското население негодуваше от факта, че денят на почивка се е случвал само на всеки 10-ти ден. В крайна сметка десетичното време се е запазило във Франция едва повече от година.

Кой е часът на дявола и защо да внимаваме с него?

За да разберем защо едно денонощие има 24 часа, един час – 60 минути, а една минута – 60 секунди, трябва да върнем часовника назад към ерата преди зората на часовника. Това е историята на една от най-ранните бройни системи, която ни е поставила на този път и обяснява защо тази тромава система е надживела далеч цивилизациите, които са я изобретили.

Шестдесетичната бройна система

Шумерите, древен народ, живял в Месопотамия (приблизително днешен Ирак) от приблизително 5300 до 1940 г. пр.н.е., са начело на това изобретение наред с много други изобретения, като напояването и плуга. На тях се приписва създаването на първата известна писменост. Това включва числова система, базирана на концепцията за 60.

Разработването на писмени числа е било продиктувано от необходимостта да се водят записи за една все по-сложна земеделска система, каза Мартин Уилис Монро, експерт по клинописните култури в Университета на Ню Брънзуик в Канада. Те започнали да използват малки глинени плочки, често с размерите на смартфон или по-малки, като втисквали детайли в меката глина.

Не е ясно защо шумерите са се спрели на основа 60, но удобството на системата е очевидно. Числото 60 може да се дели на едно, две, три, четири, пет, шест, 10, 12, 15, 20, 30 и 60 без нужда от дроби. Сравнете това с числото 10, което се дели само на едно, две, пет и 10.

„Ако разработвате числа за практически цели, като например данъци или измерване на полета за наследство на синове, наличието на прост начин за извършване на тези операции може да бъде много полезно“, заявява Месарош.

Лекарски аргумент за смяната на часа: Винаги е по-хубаво да спим повече

Първата цивилизация, която разделя деня на часове, са древните египтяни. Това се споменава в религиозни текстове, датиращи от около 2500 г. пр.н.е. Първите известни предмети, свързани с часовете, са свързани с 12-те часа на нощта – звездни часовници, открити върху капаците на ковчезите на египетски благородници между 2100 и 1800 г. пр.н.е.

Не е съвсем ясно защо египтяните са избрали 12 деления. Възможно е това да е имало нещо общо с 12-те съзвездия на зодиака или с броенето на кокалчетата на пръстите. Най-ранните инструменти – слънчеви часовници и водни часовници се появяват в Египет около 1500 г. пр.н.е. Първоначално най-малката единица за време е била работната смяна (сутрин или следобед), но до римския период (от 30 г. пр.н.е.) часовникът се е превърнал в стандарт.

Появата на протоколите и вавилонският принос

Вавилонците (2000–540 г. пр.н.е.) възприели клинописа и шестдесетичната бройна система от шумерите. До 1000 г. пр.н.е. те разработили календар, базиран на времето на завръщане на слънцето в една и съща точка на небето – малко над 360 дни. За 60-десетична бройна система това число било идеално: то било идеално делимо на 12 месеца от по 30 дни всеки.

Подобно на египтяните, вавилонците разделяли деня и нощта на 12 части. Те обаче разработили и система за астрономически изчисления, разделяйки деня на 12 „беру“ (всяко от които е равно на два съвременни часа). За да постигнат по-голяма точност в своите планетарни изчисления, те започнали да подразделят тези двойни часове на 30 „древни минути“, известни като уш (равни на четири съвременни минути). Те от своя страна били разделени на 60 единици, наречени нинда (около четири съвременни секунди).

Вавилонците не са възприемали това като „деление на времето“, подчертава Монро. Те са го смятали за деление на числа, измерващи разстоянието в небето или скоростта на планетите. Древните гърци по-късно са възприели тази система, защото тя им е позволявала да добавят нови наблюдения към съществуващите.

Историята на измерването на времето показва, че то е човешка конструкция. Часовете, минутите и секундите са ни дадени чрез поредица от съвпадения. Те са останали с нас като полезно наследство, толкова дълбоко вкоренено, че промяната на системата сега би била твърде трудна, споделят учените в заключение.

Необичайната часова зона на Индия: Защо се различава от другите страни?