Голям римски некропол, използван в продължение на пет века, е открит в Хърватия

В хърватския град Задар археолози откриха нови доказателства за голям римски некропол, разположен под съвременната градска структура. Този погребален комплекс е свързан с древния град Ядер, който е функционирал от края на I век пр.н.е. до V век сл.н.е. Това съобщава изданието Arkeonews.

Римският некропол в Задар

Последните археологически проучвания са проведени от изследователи от Университета в Задар в района на Реле, по-специално на мястото на бившия Хърватски автомобилен клуб. По време на разкопките са открити керамични и стъклени урни, амфори, използвани като погребални контейнери, както и други гробни дарове.

Монета за пренасяне на душата през Стикс: в Париж е открит "портал във времето"

Тези открития допълват предишни изследвания: в по-широкия район на Реле вече са идентифицирани над 3000 гроба. Проучването, ръководено от Игор Борзич и Ивана Ядрич-Кучан, потвърждава, че тази област е служила като гробище в продължение на приблизително 500 години без прекъсване. Тази продължителност на използване демонстрира приемствеността на погребалните традиции и прави некропола един от ключовите дългогодишни погребални комплекси в римска Далмация.

Местоположението на некропола е съобразено с римското право и градоустройство. Погребения в градските стени са били забранени, затова гробища са били създадени извън тях, обикновено по главните пътища. Некрополът в Реле е построен по един от главните пътища към Ядер, осигурявайки лесен достъп и съответстващ на религиозните вярвания на времето.

Следите от множеството погребения показват, че тази област е била основната гробищна зона по време на периоди на активно развитие на града. Археологическите проучвания, които продължават повече от век, показват, че погребения са били извършвани по целия периметър на града – особено в райони, сега заети от жилищни сгради, търговски имоти и обществени институции.

"Големият брой гробове ни позволява да изучаваме социалната структура и културните характеристики на населението на древен Нуклеус. Различията във видовете погребения, дизайна на гробовете и съпътстващите ги артефакти показват различен социален статус, нива на богатство и влияние на други култури", казват археолозите, извършили разкопките.

Жена през III в. била погребана с лицето надолу и дупка от пирон в черепа. Ето защо

Погребенията съдържат и предмети, отразяващи римските вярвания за отвъдния живот. Те включват керамични и стъклени съдове, бижута, маслени лампи и монети. Лампите символизирали светлината в отвъдния живот, а монетите служели като ритуално плащане за преминаване към подземния свят. Наличието на тези прибори и съдове свидетелства за вярата в продължаването на живота след смъртта.

Отделни артефакти също потвърждават активните търговски връзки на Ядер. Някои находки идват от различни региони на Средиземноморието, демонстрирайки интеграцията на града в икономическите мрежи на Римската империя. Като крайбрежен център, Задар е играл важна роля в свързването на адриатическите морски пътища с вътрешните територии на провинция Далмация.

Археолозите отбелязват, че границите на некропола все още не са напълно установени. Нови разкопки продължават да разширяват познанията ни за неговия мащаб и структура. Възможно е под съвременното застрояване да са останали непроучени погребални райони.

„С напредването на изследванията, некрополът Реля се очертава като един от най-важните археологически ресурси в Хърватия, предлагащ рядък и подробен запис на дългосрочна човешка дейност в римски градски контекст“, се казва в статията.

Прочетете също: Откриха първи скелет в античните гробове под Художествената академия

