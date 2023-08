Известна песен на Queen кара инсулиновите клетки да работят

Някои хора казват, че рок музиката е спасила живота им, макар и не в буквалния смисъл. Сега, според изследване, публикувано в The Lancet , може да се каже, че музиката наистина може да спаси живота на хората. Това се отнася за онези хора, които страдат от диабет, пише New Atlas

Диабетът е заболяване, характеризиращо се с повишено ниво на кръвната захар (глюкоза) в организма, което се дължи на отслабената реакция на клетките към инсулина или на недостатъчното му произвеждане в тялото. Инсулинът е хормон, секретиран от панкреаса, който стимулира клетките да абсорбират глюкозата и да я трансформират в необходимата за функционирането им енергия. Когато клетките не абсорбират достатъчно глюкоза, тя се натрупва в кръвта (хипергликемия), което води до усложнения в сърдечносъдовата, нервната и други системи.

Следователно страдащите от диабет трябва да попълват запасите но хормона главно чрез инжекции. Затова учените търсили нов начин за повишаване на нивото на инсулин в кръвта на хората с диабет. Този нов метод е голяма изненада.

Учените са получили от бактерията E. coli белтък, който контролира потока на калциеви йони във вътрешния клетъчен материал на бактериите. След това те включили този белтък в човешките инсулинови клетки. След това учените разбрали, че когато са изложени на звук, тези подмладени клетки пропускат положително заредени калциеви йони, което кара инсулина да се слее с мембраната и след това да бъде освободен навън, където може да се разпредели по организма.

Може би други учени биха използвали генериране на звук, за да създадат ритъм, за да накарат клетките да изпълнят процедурата за освобождаване на инсулин, но авторите на това изследване тръгнали по друг път.

Учените установили, че йонните канали работят най-добре, когато им влияе звук от 60 dB при честота 50 Hz. В същото време, за максимално освобождаване на инсулин, звукът трябва да се възпроизвежда най-малко 3 секунди с пауза от не повече от 5 секунди.

Изследователите имплантирали обновените клетки в мишки и поставили гризачите с корема към източника на звук. След това учените пускали различни песни. Но най-добрият резултат показала най-известната песен на групата Queen "We Will Rock You". Когато тя звучала, протичало освобождаване на 70% инсулин.

За да се предизвика освобождаване на инсулин, клетките трябвало да бъдат поставени директно над източника на звука. Експериментът не показал никакъв ефект при използването на слушалки. Учените изяснили, че околните звуци не влияят на клетките и това е важно, тъй като може да бъде опасно за пациентите да отделят инсулин в тялото поради силен шум в околната среда.

По думите на авторите на изследването напълно работеща система за освобождаване на инсулин, която се задейства от звук, все още е далече.