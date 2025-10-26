Войната в Украйна:

26 октомври 2025, 21:12 часа
Жените, които не трябва да бъдат забравени: Вирджиния Апгар - наука, слава и едно престъпление (СНИМКИ И ВИДЕО)

Много хора знаят, че тази скала има превод на английски и смятат, че Апгар не е нищо повече от съкращение на точките за оценка на новороденото. A (appearance, skin color) — външен вид, цвят на кожата; P (pulse) — пулс; G (grimace, reflexes) — гримаси, рефлекси; A (activity, muscle activity) — активност, мускулен тонус; P (respiration, breathing) — дишане. Всъщност, изобретателката на скалата е използвала фамилното си име като отправна точка за параметрите за оценка. Вирджиния Апгар не е била неонатолог или педиатър, когато е изобретила скалата си. Тя е била анестезиолог и първоначално е разработила системата за оценяване единствено, за да изследва ефектите от майчината анестезия върху новороденото.

Детство

Тази история обаче започва много преди изследванията на младата анестезиолог, през 1909 г., когато самата Вирджиния е била още новородена. Тя имала късмета да се роди в мечтателно и прогресивно семейство. Баща ѝ е бил запален по астрономията и музиката, а майка ѝ е подкрепяла тези интереси. Баща ѝ построил истинска домашна обсерватория и организирал истински семеен оркестър. В детството си Вирджиния била еднакво умела в свиренето на цигулка и в разбирането на звездите. Но тя искала да стане лекар. Това се случило, когато един от братята ѝ починал от туберкулоза.

Не и момичетата

За щастие, Вирджиния израснала през 20-те години на миналия век, а младостта ѝ протича през 30-те години на миналия век, време, когато момичетата се чувствали всемогъщи. Тя била една от първите американки, които изучавали хирургия, печелейки стипендия първо за колеж, а след това за медицинско училище. Но само месец по-късно идва Голямата депресия и стипендията е спряна. Семейството се втурнало да търси пари назаем. Когато Вирджиния завършила като хирург, тя била задлъжняла с 4000 долара. Очаквало се сама да изплати всичко. Това означавало години изтощителен труд. Тогава професор Уипъл, който през цялото това време следял работата на талантливата млада жена, ѝ осигурил място в катедрата. Той я убеждава да напусне хирургията и да учи анестезиолог. В крайна сметка Апгар се поддава на убеждението му и се заема да възстанови местната анестезиология. След като завършва допълнителното си образование, тя започва работа в родилен дом. По това време анестезията по време на раждане придобива широка популярност. Младата лекарка обаче смята, че подходът към въпроса е твърде небрежен и решава да проучи как различните видове анестезия влияят върху състоянието на новородените. Тогава, за своите изследвания, тя изобретява и скалата на Апгар - истински пробив в медицинския свят.

Слава

Благодарение на изследванията си, Апгар е повишена в редовен професор, ставайки първата жена професор в Колумбийския университет. Приносът на Апгар към медицината не се ограничава само до системата за оценяване на състоянието на новородени – тя въвежда горния достъп до звездовидния ганглий, техника в анестезиологията, която се използва и до днес. На 50-годишна възраст тя си взема една година почивка, за да получи магистърска степен по обществено здраве. След това Апгар преминава на по-амбициозно ниво, като си сътрудничи с фондации и подобрява работата им с деца. Тя също така ръководи изследователски програми за изучаване, превенция и лечение на вродени дефекти, като през цялото време продължава да предава знанията си на нови лекари, като преподава в университета. 

"Престъпление"

Обществото често се чуди дали е имало любов в живота на Вирджиния. О, да! Вирджиния била лудо влюбена в музиката. Тя е участвала в любителски концерти през целия си живот и е използвала цигулката като начин да се отпусне в почивните си дни. Един ден, майсторка на струнни инструменти на име Карлийн Хъчингс става нейна пациентка. Историята ѝ за процеса на изработка на цигулка разпалва сърцето на Вирджиния толкова силно, че тя решава да се научи как да прави цигулки. Хъчингс с готовност се съгласява. Така Апгар изработва няколко различни струнни инструмента, един след друг, работейки през нощта в спалнята си. За съжаление, тя дълго време не може да намери подходящо парче клен за гърба на цигулката. Един ден тя вижда подходяща кленова дъска - рафт в болнична телефонна кабина. Апгар едва не припада от вълнение, когато вижда рафта. Но да го получи законно беше е невъзможно. Така професорката "вербува" Карлийн като съучастник, за да открадне рафта. Те решават да го сменя и намират друга дъска, с която да заместят тази в кабината, но разбират, че новата дъска е твърде дълга. Двете почтените дами (тогава на около петдесет години) случайно имали ножовка със себе си и отрязват излишното, за да направят успешно замяната.

Снимки: Library of Congress

Евгения Чаушева
