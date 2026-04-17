1200-годишна монета разкрива неочаквана връзка между викингите и Исус

В Обединеното кралство е открита уникална златна монета, която би могла да пренапише историята на викингската религия. Находката, която изобразява Йоан Кръстител, предполага, че скандинавските воини може да са възприели ученията на Исус много по-рано, отколкото учените са предполагали. Това съобщава „Дейли Мейл“ .

Връзката на викингите с Христос

В британското графство Норфолк, ловец на съкровища с металотърсач наскоро попаднал на малка, повредена златна монета, която някога е била преработена в медальон.

Проучването показва, че тя датира от края на IX век - около 860-870 г. сл. Хр., когато викингите едва наскоро са завладели кралство Източна Англия и са започнали да се установяват в региона.

Особен интерес представляваше изображението на брадат мъж с латински надпис IOAN, което е съкращение от името Йоан. На обратната страна е запазен фрагмент от латинския надпис, който експертите са превели като „Кръстител и евангелист“.

7 мита за викингите, в които трябва да спрем да вярваме сляпо

Викингите може би са приели християнството по-рано, отколкото се смяташе

Въпреки че викингите от този период традиционно се считат за езичници, които са се покланяли на богове като Один и Тор, тази находка оспорва установените вярвания и предполага, че приемането на християнството може да се е случило много по-рано. Особено необичайно е изобразяването на Йоан Кръстител, братовчед на Исус, който според Библията е подготвил хората за неговото идване.

По това време монетите в Западна Европа обикновено са изобразявали портрети на владетели, а не на религиозни фигури. Изследователите смятат, че това е първият известен артефакт от този период в Западна Европа - монета или украшение с изображението на Свети Йоан Кръстител.

Йоан Кръстител играе важна роля в християнството още от времето на Исус: той е негов роднина и според преданието именно той е кръстил Божия син в река Йордан. Ранните християни възприемали Йоан Кръстител като своеобразна връзка между старозаветните пророци и новата вяра. Към IX век той вече е широко известен светец в Европа.

Дали викингите наистина са били толкова жестоки?

В същото време изображенията на Исус или светци са били по-често срещани във Византийската империя, на територията на съвременна Турция и части от Източна Европа и Близкия изток.

Кой е създал медальон от монета?

Произходът на тази мистериозна находка повдига още повече въпроси. Нумизматът д-р Саймън Купланд предположи, че медальонът може да е създаден от викинг, който вече е приел християнството.

„Тези имитации на златни солиди обикновено са били изработвани от скандинавци, които по онова време не са били християни – така че защо биха имали Йоан Кръстител върху тях? Изображението на Йоан Кръстител върху монета е толкова необичайно и удивително. Не знам за други примери от каролингския период. Много е странно, не прилича на нищо, което познавам“, казва Купланд.

Преди се е смятало, че викингите са пристигнали на територията на днешна Великобритания като езичници в края на 8-ми и 9-ти век, което съответства на времето на създаването на монетата. Едва след 10-ти век, според историците, те започват да се заселват, смесват с местното население и приемат християнството.

Тази имитация на златна монета се превръща в едно от най-старите и същевременно най-загадъчни доказателства, че контактите между тези светове биха могли да възникнат и да си влияят взаимно много по-рано.

Самият медальон обаче не е пряко доказателство, че поне някои викинги са изоставили поклонението на скандинавските богове в полза на християнството до края на IX век. Като се има предвид, че викингите активно са извършвали нападения и търговия в цяла Европа, този артефакт може да е резултат само от културен обмен, търговия, грабежи или лично любопитство, а не от пълно религиозно обръщане.

Прочетете също: Исус е бил женен за Мария Магдалена и са имали две деца