Кое е по-опасно за здравето - да сте нощна птица или ранно пиле?

14 февруари 2026, 20:56 часа 353 прочитания 0 коментара
Кое е по-опасно за здравето - да сте нощна птица или ранно пиле?

Всеки от нас е чувал определенията "нощна птица" и "ранно пиле". Но знаем ли как точно се характеризират? Знаем ли как бихме могли да се самоопределим и, ако искаме, сами да се поставим в една от двете категории? В този кратък материал ще ви покажем основните признаци на двете определения, за да разберете кои хора биха могли да попаднат в тях, но по-важното - кой от двата хронотипа може да е опасен за вашето здраве?

Основни разлики

Нощните птици са известни с това, че обикновено стоят до късно и се носят на вълна от енергия, която може да ги отнесе до ранните часове на сутринта, преди да започнат да заспиват. Сутрешните хора, от друга страна, са най-бодри и енергични, когато се събудят сутрин, и се изморяват по-рано от нощните птици.

Смята се, че тези два ритъма на бодърстване и сънливост, известни като "хронотипове", се определят поне отчасти от генетиката на хората. Но проучванията показват, че да си нощна птица може да има и някои недостатъци.

Снимка: iStock

Например, едно скорошно проучване свързва нощните птици с по-висок риск от лошо сърдечно здраве и сърдечно-съдови заболявания като инсулт и инфаркт. Друго проучване установява, че нощните птици са изложени на по-висок риск от преждевременна смърт. Въпреки това, и в двете проучвания учените предупреждават, че самият хронотип не изглежда да обяснява целия този риск. По-скоро факторите, свързани с начина на живот, могат да бъдат основните виновници за разликата в здравето на нощните птици и сутрешните птици.

По-високият процент на пушачите сред нощните птици изглежда е една от основните части от пъзела, заедно с по-голямата консумация на алкохол, по-лошото хранене и по-ниската физическа активност, като средна стойност. Така че, ако сте нощна птица, която контролира тези критични фактори на начина на живот, настоящите данни сочат, че рискът от сърдечни заболявания и преждевременна смърт може да не се различава много от риска при средностатистическия сутрешен човек. Но са необходими повече проучвания, за да се знае със сигурност, пише "Live Science".

Яна Баярова
здраве ранобудни нощни птици
