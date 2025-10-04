Най-важните новини за деня: 4 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 октомври 2025 г.

САМИ ЗАЛИЧАВАМЕ РЕКИТЕ, А ПОСЛЕ ТЕ ЗАЛИЧАВАТ НАС: ПОТОП МОЖЕ ДА СПОЛЕТИ И СОФИЯ (КАРТИ)

Поредно природно бедствие връхлетя в петък (3 октомври) България. Водната стихия помете всичко по пътя си, взе и три жертви в к.к. "Елените". Бедствено положение бе обявено в общините Несебър и Царево, а в Бургас - частично бедствено положение. Потопът доведе до затваряне на пътища, бяха евакуирани хора, а материалните щети са сериозни. След огромното наводнение всички се питат защо и как се стигна до невижданото по мащабите си бедствие.

НАД 100 НАСЕЛЕНИ МЕСТА СА БЕЗ ТОК, "ПЕТРОХАН" ОСТАВА ЗАТВОРЕН: АЛЕКСАНДЪР ДЖАРТОВ С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обстановката в местата, засегнати от силния дъжд, постепенно се нормализира. Но за някои от населените места продължава работата по възстановяване на достъпа до тях. Продължава да е сложна обстановката, но тя постепенно ще се нормализира. Малко над 100 са населените места, които нямат ток. Това обясни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в ефира на Нова телевизия.

ОТКРИХА ТЯЛОТО НА ЖЕНА, ЗАГИНАЛА ПРИ ПОТОПА В "ЕЛЕНИТЕ"

Четвърта жертва на потопа в "Елените". Открито е тялото на 58-годишна жена, която е руска гражданка. До момента имаше информация за трима загинали в курорта.

"ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАН": АСЕН ВАСИЛЕВ СКОЧИ НА САРАФОВ

Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан. Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията. "Върховният касационен съд на страната каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци", коментира той и добави, че това е "престъпление по служба и злоупотреба с власт".

ТЕРЗИЕВ СМАЗА ПЕЕВСКИ ПО БНТ: "КАТО ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА, ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ОХРАНАТА СИ, КОЯТО СТРУВА КОЛКОТО ЕДНА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ГОДИНА"

Думите от заглавието са на кмета на София Васил Терзиев. Той ги изрече в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. "Точно този господин, дето е фалирал всичко, до което се е докоснал, мисля че не е удачно да говори кой какво грабил, защото той е най-големият грабител в държавата. Изключително некоректно е точно той да морализира кой защитава интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да вземе да се откаже от охраната си, дето струва една детска градина на година. Аз си ходя по улиците, за разлика от него. Какъв човек на народа си и чии интереси защитаваш, когато с нито едно действие в целия си живот не си показал това? Какво е направил той лично за образование? Какво е направил за бъдещето на тази нация, за да ни обяснява какво той правел за хората? Популист!“, каза Терзиев.

ТЕРОРЪТ НА РУСИЯ ПРОДЪЛЖАВА: УДАР ПО ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАК В СУМИ, ДЕСЕТКИ СА РАНЕНИ (ВИДЕО, СНИМКА)

При руски удар е поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна. Това съобщи областният управител Олег Григоров. Той каза, че има пострадали, но няма данни колко са те. По думите му мишена на атаката е била железопътна гара, но е бил ударен и влакът. Областният управител публикува снимка на горящ пътнически вагон и каза, че на място работят екипи на аварийно-спасителните служби.

ЗАЩО ПУТИН УВЕЛИЧАВА АТАКИТЕ СРЕЩУ ЕВРОПА И ДИЛЕМАТА НА ЗАЩИТНИЦИТЕ

Дроновете, появили се късно вечерта на 25 септември над Шлезвиг-Холщайн, най-северната германска провинция, не са летели по обичайните хаотични маршрути, които човек би очаквал от заблуден аматьор. Според вътрешен доклад, с който се е запознала редакцията на германското списание Der Spiegel, те са летели по прецизни, успоредни траектории, сякаш са оглеждали какво се намира под тях. А под тях се е намирал цял комплекс от критични инфраструктурни съоръжения - електростанция, петролна рафинерия, болница и оръжейна фабрика, собственост на конгломерата Thyssenkrupp.

СТЕНАТА ОТ ДРОНОВЕ СРЕЩУ РУСИЯ СКАРА ЕС. УКРАИНСКИ ЛОВ НА РУСКИ ВОЙНИЦИ С FPV ДРОНОВЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Провокациите с дронове в Европа явно изобщо няма скоро да спрат, след като летището в Мюнхен за втора поредна нощ беше принудено да спре работа. Именно летищата в различни европейски държави досега, както и военни бази, станаха цел на провокации – и провокациите показаха уязвимостта на НАТО срещу безпилотни летателни апарати, при това след вече над 3,5 години опит от войната в Украйна колко опасни и ефективни като оръжие са дроновете – Още: Въпреки обещанието: Летището в Мюнхен отново бе затворено заради дронове.

РУСИЯ НАСОЧИ ВНИМАНИЕТО СИ КЪМ МАРС - ЗАЩО?

Мисията „Фобос-Грунт“, опитът на Русия да изследва спътника на Марс Фобос, е важна глава в историята на космическите изследвания. Стартиран през 2011 г. за събиране на проби от Фобос, този амбициозен проект бележи завръщането на Русия към междупланетните космически полети след десетилетия, пише The National Interest.

ВАЖНА СТЪПКА КЪМ МИРА: ОТ "ХАМАС" СЪГЛАСНИ ДА ОСВОБОДЯТ ВСИЧКИ ИЗРАЕЛСКИ ЗАЛОЖНИЦИ

„Хамас цени арабските, ислямските и международните усилия, както и усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на войната в сектора Газа, обмен на пленници, незабавно предоставяне на помощ, отказ от окупацията на сектора и отказ от изселването на нашия палестински народ. В този контекст и с цел прекратяване на войната и пълно изтегляне на войските от сектора, движението обявява съгласието си да освободи всички пленници, живи и мъртви, съгласно формулата за размяна, предложена от президента Тръмп, при осигуряване на необходимите условия за размяната. В този контекст движението потвърждава готовността си незабавно да започне преговори чрез посредници за обсъждане на подробностите“. Това се казва в официалното изявление на Хамас.