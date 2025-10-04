Войната в Украйна:

Страхотно! Първи медал за България от Световното по вдигане на тежести

04 октомври 2025, 20:10 часа 869 прочитания 0 коментара
Първи медал за България от Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Иван Димов завоюва сребърното отличие в изхвърлянето в категория до 65 килограма. Българинът успя да се пребори за медала, въпреки че вдига в по-слабата група "Б". Той завърши движението с резултат от 137 кг, след като сбърка на 141 в последния си опит. От по-силната група "А" по-добър от българина бе единствено Фуркан Мохамед Озбек от Турция, който вдигна 145 кг. Димов изтласка 163 килограма за двубой от 300 кг. 

Сребърен медал за Иван Димов в изхвърлянето

Друг състезател от група "А" Еко Юри Ираван вдигна колкото Димов, но по правилник остава след него, тъй като състезанието на българина бе няколко часа по-рано. Другият ни представител в тази категория - Габриел Димов, остана четвърти в група "Б" с двубой от 275 кг (125 кг в изхвърлянето и 150 кг в изтласкването).

Иван Димов

Българското участие на Световното първенство, което се провежда от 2 до 11 октомври в Норвегия, започна вчера с изявите на Ангел Русев в категория до 60 кг. 5-кратният европейски шампион продължава да се бори с травма в рамота и не успя да разгърне потенциала си. Българинът записа един успешен опит в изхвърлянето на 118 килограма, което му донесе 13-о място в движението. Той не успя запише резултат в изтласкването.

ОЩЕ: ТВ програма на Световното по вдигане на тежести: Започва българското участие!

