Учени откриха най-старите скални рисунки: Къде се намират те?

Учени са идентифицирали най-старото известно скално изкуство - отпечатък на ръка, създаден преди поне 67 800 години в Индонезия. Това произведение на изкуството в пещера в югоизточен Сулавеси е най-ранното археологическо доказателство за обитаването на Homo sapiens на островите между азиатския и австралийския континентален шелф, според проучване, публикувано в списание Nature.

Най-старите скални рисунки в света

Както пише Livescience, това откритие може да запълни важна празнина в разбирането ни за пътя, който предците на коренното австралийско население са изминали, преди да достигнат континента преди поне 60 000 години.

„Хората, които са създали тези картини на Сулавеси, са били част от по-голямо население, което се е разпространило из региона и е достигнало до Австралия“, каза водещият автор Ади Агус Октавиан, археолог в Националната агенция за изследвания и иновации на Индонезия.

Въпреки че учените не знаят значението на рисунката, отпечатъците от ръце показват, че художниците са принадлежали към сравнително голяма група със собствена културна идентичност, казва съавторът на изследването Максим Обер, археолог и геохимик в университета Грифит в Австралия.

Праисторическо скално изкуство

Праисторическо скално изкуство или изображения върху скални повърхности, като например пещерни стени или скални убежища, е откривано по целия свят, от 12 000-годишни гравюри в Саудитска Арабия до 4000-годишни картини по границата между САЩ и Мексико.

Най-старата досега датирана пещерна рисунка е отпечатък от ръка, на приблизително 66 700 години, открит в Испания. Учените смятат, че е направен от неандерталци, тъй като доказателствата сочат, че съвременните хора са достигнали Европа едва преди 54 000 години. Методът на датиране, използван за това откритие, обаче е спорен.

Какво друго са оставили след себе си древните хора?

Хората обаче създават изкуство дори от по-дълго време от тези примери. Най-старата известна рисунка е хаштаг на 73 000 години върху камък от Южна Африка, а черупка на 540 000 години със зигзагообразни шарки от Индонезия може да е създадена от Homo erectus.

Какво друго е открито в Сулавеси?

Сулавеси има богато наследство, включително изображение на мъж, взаимодействащ с брадавичасто прасе, датиращо отпреди 51 200 години. Като част от по-голям проект, документиращ праисторическото изкуство на Сулавеси, Обер и неговият екип са изследвали 11 рисунки, открити в осем пещери: седем отпечатъка от ръце, две човешки фигури и два геометрични модела.

Учените смятат, че тези рисунки са създадени от Homo sapiens, тъй като изобразяването на заострени пръсти е технически сложно. Шаблоните биха могли да бъдат създадени чрез пръскане на пигмент върху ръцете с помощта на устата. Това отваря възможността за извличане на ДНК от изображенията.

„Бихме могли да получим генетични данни от хора, които са направили това. Това би било невероятно“, казва Обер.

Идентифицирането на най-старото скално изкуство на Сулавеси е важно откритие, защото добавя още едно доказателство към пътя на човешкото разпространение през островите Югоизточна Азия и Австралия.

Това откритие подкрепя идеята, че съвременните хора са достигнали Австралия, като са преплували северния маршрут от днешния Борнео до Сулавеси, а след това през Западна Папуа (западната половина на остров Нова Гвинея) или индонезийския остров Мисул, пишат авторите на изследването.

