От геоложка гледна точка, образуването на нов океан се случва по-бързо, отколкото се смяташе досега, и скоро ще се появи, разделяйки Африка.

Разпадането на Африка и появата на нов континент

Изследователите твърдят, че африканският континент ще се раздели много по-рано, отколкото се смяташе досега: активен рифт вече е достигнал „критична точка“ и скоро ще доведе до разлом, в резултат на който ще се образува нов океан, пише Science Alert.

Учените отбелязват, че „скоро“ в този контекст е доста относително понятие, тъй като от геоложка гледна точка този процес ще продължи още няколко милиона години, въпреки че той протича по-бързо от очакваното.

„Новото проучване показва, че процесът на рифтогенеза в тази област е много по-напреднал, а земната кора е много по-тънка, отколкото се смяташе досега“, казва съавторът на изследването Крисчън Роуан, геолог от Колумбийския университет.

Източна Африка е много по-напреднала в процеса на рифтогенеза, отколкото се смяташе досега. Но авторите на изследването казват, че най-интересното в това откритие е значението му за разбирането на нашата собствена история. Рифтовата зона Туркана в Кения е богата на вкаменени останки от древни хоминиди, което показва ключовата ѝ роля в човешката еволюция.

Но нови доказателства сега показват, че този регион не е бил непременно по-важен за нашите древни предци от други части на Африка. Възможно е просто геоложките процеси, които са се случили тук, да са създали особено благоприятни условия за вкаменяване на фосилите.

Може да изглежда, че сегашното разположение на континентите винаги е било такова, но всъщност те са в постоянно движение - за нас това се случва изключително бавно, но от геоложка гледна точка някои процеси протичат невероятно бързо.

Преди повече от 200 милиона години континентите на нашата планета са били обединени в един единствен суперконтинент; учените също вярват, че в бъдеще е вероятно те отново да се слеят. Там, където две тектонични плочи се сблъскват, се образуват планини, а където те се разделят, се раждат океаните.

Трябва да се отбележи, че Източноафриканската рифтова система е отличен пример за втория сценарий. В предишни проучвания учените са установили, че Африканската плоча в момента се разделя на две части: масивната Нубийска плоча на запад и по-малката Сомалийска плоча.

Новото проучване се фокусира върху специфична част от системата, рифта Туркана, който се простира на стотици километри през Кения и Етиопия. Екипът анализира получени по-рано сеизмични данни и дебелината на земната кора в района. Резултатите показват, че кората на това място е много по-тънка, отколкото се смяташе досега: само около 13 километра в централната част на рифта. За сравнение, кората в краищата на рифтовата зона е с дебелина над 35 километра.

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Когато земната кора в рифтова зона се изтъни до 15 километра, тя навлиза в етап, наречен „отваряне на шийката“. Казано по-просто, след като рифтът достигне тази точка, процесът е неудържим.

Учените са уверени, че след няколко милиона години този етап ще приключи и ще започне следващият - океанизация, или образуването на нов океан. Казано по-просто, земната кора ще се разтегне толкова много, че магмата ще започне да се излива изпод нея, натрупвайки се и охлаждайки, тя ще образува депресия. С течение на времето тя ще се превърне в ново океанско дъно, когато водите на Индийския океан потекат тук. Учените отбелязват, че този процес вече е започнал в Афарската депресия, разположена в североизточна Африка, близо до Червено море.