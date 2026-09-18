Учени: Кислородът на Земята ще свърши по-рано от очакваното

Учени успяха да идентифицират най-вероятната причина за изчезването на живота на Земята и да изчислят колко време остава.

Кога ще изчезне кислородът на Земята?

Невъзможно е да си представим живота на Земята без кислород. Но, както показва изследването, богатата на кислород атмосфера ще изчезне в бъдеще. Прогнозирано е, че това ще се случи след около 2 милиарда години, когато интензитетът на слънчевата радиация ще се увеличи и Земята ще се нагрее значително. Учените смятат, че кислородът на Земята ще изчезне много по-рано, което ще доведе до изчезването на сложния живот на планетата ни. Изследването е публикувано в списание Nature Geoscience.

Смята се, че земната атмосфера се е наситила с кислород по време на „кислородната катастрофа“ – период от историята на Земята, случил се преди около 2,5 милиарда години. Това събитие, в което се смята, че едноклетъчните организми са изиграли ключова роля, е осигурило на нашата планета кислород, годен за дишане, което е довело до появата и развитието на сложни форми на живот.

Според учените, земната атмосфера няма винаги да остане богата на кислород. Според симулации, нашата планета ще остане обитаема около 1 милиард години, но след това кислородът ще изчезне от атмосферата. Не е известно обаче със сигурност как ще се случи това, защото има толкова много фактори, които е трудно да се предвидят. Най-вероятно това ще се случи поради повишената активност на Слънцето, но може да има и други причини.

Преди учените бяха на мнение, че биосферата на Земята ще престане да съществува след 2 милиарда години поради комбинация от нарастваща слънчева топлина и недостиг на въглероден диоксид, който е необходим за фотосинтезата.

Моделирането, което отчита хиляди различни параметри, показва, че след 1 милиард години земната атмосфера ще стане подобна на това, което е била преди кислородната катастрофа. Тоест, атмосферата отново ще има много метан и много малко въглероден диоксид. В същото време озоновият слой ще изчезне. Вероятно целият сложен живот на Земята ще изчезне и ще останат само анаеробни организми, които не се нуждаят от кислород, за да живеят.

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Междувременно учените изложиха нова теория за възникването на живота на Земята. В ново проучване те стигнаха до заключението, че така наречената „фекална революция“ може да е изиграла ключова роля за появата на живота на нашата планета. Авторите твърдят, че „фекалната експлозия“ е един от най-важните фактори, определили повратна точка в еволюцията на животинския свят и околната среда.

Изследователи от университета Флиндърс предполагат, че натрупването на екскременти от примитивни морски организми може да е основният тласък за „камбрийската експлозия“ - период, започнал преди около 540 милиона години, когато са се формирали повечето основни животински групи.

В допълнение към повишаващите се нива на кислород и други свързани фактори, натрупването на фекалии в древните екосистеми вероятно също е играло роля, казва д-р Ръсел Бикнел, научен сътрудник в Колежа по естествени науки и инженерство към Университета Флиндърс. Но досега изследователите са пренебрегвали значението на този процес.