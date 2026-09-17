Мистерията с пирамидата на Джосер е разгадана

Варовиковият ров около стъпаловидната пирамида на Джосер в Египет озадачава археолозите от години. Този ров, дълбок до 20 метра, се простира на 3 километра и е издълбан с изключителна прецизност. От 30-те години на миналия век насам се водят бушуващи дебати дали е обикновена кариера или духовен паметник, според Daily Galaxy.

Мистерията със строежа на пирамидата на Джосер

Нов анализ в списанието PLOS ONE предполага трета теория: изкопът може да е бил част от хидравлична система. Египетските строители може да са го използвали, за да повдигат камъни от пирамидите отвътре.

Учените се надяват, че това ще бъде окончателното обяснение за това как египтяните са повдигали тежки каменни блокове на височина от приблизително 60 метра. Преди това са били предлагани различни методи: рампи, кранове, системи от въжета и макари и дори дървени греди. Няма обаче универсално приет модел и сега като възможно решение се очертава хидравлична система.

Водата за него може да е била доставяна от река Абусир. Това би могло да е било улеснено от древния язовир Гиср ел-Мудир, който се намира на 400 метра от пирамидата. Структурата наподобява напречно сечение на добре познат язовир от Старото царство: външните варовикови повърхности обграждат вътрешен насип, съставен от едър трошен камък, фин пясък и тиня.

Язовирът Гиср ел-Мудир е задържал водите от наводненията, позволявайки на по-големите частици да се утаят и освобождавайки по-чиста вода на изток, към пирамидалния комплекс. Изследователите предполагат, че оттам водата е навлизала в така наречения Сух ров, обграждащ комплекса на Джосер, по-специално тесен, дълбок канал в южната му част, известен като Дълбокия ров. Ровът е дълбок приблизително 27 метра и широк 3 метра и свързва поне три големи, прецизно издълбани подземни камери. От приблизителната му дължина от 410 метра са разкопани само около 240 метра.

Възможно е отделенията да са служили като система за пречистване на вода. Първият утаител е позволявал на големи суспендирани частици да се утаят на дъното, последван от събирателен басейн. Страничен пречиствателен басейн вероятно е бил използван за питейна вода. Четири повърхностни кладенеца са осигурявали на работниците достъп до вода. Изкоп би снабдявал вътрешните шахти на пирамидата с вода без утайки.

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В пирамидалния комплекс има две големи вертикални шахти: едната под самата конструкция, северната шахта и другата двойка шахти на около 200 метра на юг. И двете завършват с гранитни кутии, запечатани с многотонни каменни тапи. Наскоро открит подземен тунел свързва шахтите на дълбочина.

Архитектурата на северната шахта е значителна. Пропусклив варовиков пълнеж обгражда гранитната кутия, а над нея има таван, закрепен с хоросан. Археолози през 30-те години на миналия век също документират повдигащи въжета и дървена греда, а полусферичен свод се простира нагоре в структурата на пирамидата. Ландро и колегите му твърдят, че кутията не е била просто погребален склеп, а клапан за подаване и оттичане на вода.

Водата от дълбокия ров можела да се влее в северната шахта и да повдига масивна дървена платформа, която била свързана с въжета и макари с платформа отдолу. Когато шахтата се пълнила с вода, платформата се спускала до товарна платформа на нивото на земята, където работниците подреждали каменни блокове върху нея. Когато шахтата се отцедила, спускащата се платформа повдигала платформата и товара ѝ до всяко ново строително ниво.

С какво е известна пирамидата на Джосер? Стъпаловидната пирамида е построена преди приблизително 4700 години и е най-старата от седемте монументални пирамиди в Египет. Тя е и първата структура в света, построена изцяло от обработен камък. За нейното изграждане са използвани над 2,3 милиона варовикови блока, всеки с тегло приблизително 300 килограма.