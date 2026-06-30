Мистериозна аномалия близо до Великата пирамида в Гиза озадачава учените

Учени откриха необичайна подземна аномалия близо до Великата пирамида в Гиза. Археолозите все още не са успели да я идентифицират, съобщава Daily Galaxy.

Аномалия близо до Великата пирамида в Гиза

Отбелязва се, че по време на геофизично проучване учените са открили L-образна структура, заровена под Западното гробище, и втори обект, разположен по-дълбоко под земята. Проучване, ръководено от изследователи от университета Тохоку, изследва част от Западното гробище, която на пръв поглед изглежда доста обикновена. Констатациите показват, че под пустинните пясъци все още може да има скрити неизвестни предмети.

В публикацията се отбелязва, че Западното гробище се намира западно от Великата пирамида в Гиза и е служило като място за погребение на членове на кралското семейство и високопоставени служители. Районът е известен със своите мастаби – гробници с плоски покриви, свързани с погребението на членове на елита в древен Египет.

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Използвайки георадар и електрическа резистивна томография, учените идентифицираха L-образен обект, заровен на близо два метра под повърхността. Според изследователите, структурата е дълга приблизително 10 метра. Вероятно е била умишлено покрита с пръст след построяването си.

Предишни проучвания също откриха аномалия в северната част на изследваната област, въпреки че точната ѝ форма оставаше неясна по това време. Комбинация от георадар (GPR) и електрическа резонансна томография (ERT) предостави по-подробна картина на това, което се намира под тази област.

„Западното гробище в Гиза е известно като важно място за погребение на членове на фараонското семейство и високопоставени военни офицери“, казват учените в изявлението си.

Изследователите съобщиха, че са открили друга аномалия под L-образния обект. Този по-нисък обект се откроява с по-високо магнитно съпротивление в сравнение с околната почва. Учените предполагат, че този сигнал може да отразява смес от пясък и чакъл или да е свързан с кухини, съдържащи въздух. Наличните данни обаче не позволяват на изследователите да определят кое тълкуване е правилно.

Сканирането разкри значителен подземен контраст, но не предостави достатъчно информация, за да се определи точният му характер. Екипът предположи, че L-образният обект може да е служил като вход към по-дълбока аномалия, разположена отдолу. Въпреки спекулациите, породени от това откритие, изследването не твърди, че е открило гробница.

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Преди това, усъвършенстван 3D модел разкри, че Великата пирамида в Гиза (Пирамидата на Хеопс) е построена с помощта на специална скрита рампа, която би могла да им позволи да я издигнат за по-малко от две десетилетия.

В продължение на десетилетия археолозите се чудят как древните работници са успели да построят най-голямата пирамида в Египет, като всяка основа е с дължина 230 метра и височина приблизително 147 метра. По-конкретно, те са били озадачени как са успели да повдигнат 2,3 милиона блока, някои от които тежат над 60 тона, без помощта на съвременни технологии и като същевременно са запазили прецизната геометрия на конструкцията.

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