Археолози откриха древно съкровище в библейски град, свързан с Битието

Археолози откриха тайник с древни съкровища на мястото на Хелиополис, легендарният египетски град, споменат в библейската история за Йосиф, според Fox News.

Откритието на археолозите

Артефактите са открити в гробницата на Панхеси в археологическия обект Матария Айн Шамс, в рамките на некропола Хелиополис. Гробището е било използвано в Египет от късния римски период до християнския, въпреки че властите не са посочили точна дата за откриването на скривалището.

Интересното е, че Хелиополис, известен в Библията като „Той“, се споменава многократно в книгата Битие, книгата на Еремия и книгата на Езекиил. Битие 41:45 отбелязва, че съпругата на Йосиф, Асенета, е дъщеря на Потифер, жреца на този град.

Съкровището, открито под гробна структура, съдържаща човешки останки, включва пет чифта обеци от жълт метал, за които археолозите смятат, че може да са направени от злато. Археолози са открили два алабастрови съда от антимон, съдържащи следи от древна козметика за очи, и трети съд от антимон, изработен от черен обсидиан.

Важно е да се отбележи, че са открити четири камъка, два от които се смятат за ахат, полускъпоценен камък, широко използван в древния свят. Длъжностни лица отбелязаха, че съкровището е „първият почти пълен погребален комплекс, откриван някога в района“.

„Това откритие допълва по-ранни открития на обекта по време на текущия разкопков сезон, включително погребални структури от кирпичени тухли и варовик и два фрагментирани ковчега. Гробището Панхеси е особено важно, защото е служило като гробно място за видни личности през много епохи, от късния египетски период до римската епоха и до нашата ера“, заяви Министерството на туризма.

Откритието е последното от поредица археологически находки в Египет.

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Преди това в Египет археолози откриха останки от древен храм в оазиса Бахария, построен преди повече от 2500 години. Изследователите са разкрили няколко архитектурни елемента, датиращи от 26-та династия, управлявала от 664 до 525 г. пр.н.е.

Според Министерството на туризма и антиките на Египет, археологическа експедиция от Висшия съвет по антиките е открила останки от пясъчникова камера, каменни блокове с надписи и няколко артефакта, свързани с фараона Псамтик I. Тези открития предоставят допълнителни доказателства за значението на храма през различни периоди от египетската история.

Хишам Ел-Лейти, който е генерален секретар на Върховния съвет по антики, отбелязва, че тези находки потвърждават, че мястото е било важен административен център през няколко последователни епохи.

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Разкопките разкриха и главната хипостилна зала на храма – голяма стая с покрив, поддържан от колони. Мохамед Абдел-Бади, ръководител на отдела за древноегипетски паметници към Върховния съвет по антики, съобщава, че залата съдържа 16 пясъчникови колони, а наблизо има стаи и светилища. Археолозите откриха и йероглифни надписи, споменаващи божества, включително Амон-Ра, Амунет и Хонсу.

Изследователите са установили, че строителството на залата е започнало по време на управлението на фараон Псаметих I и е завършено по-късно, по време на управлението на Априес и Ахмос II (Амасис). Тази хронология е помогнала на експертите да разберат по-добре развитието на храма в продължение на няколко десетилетия.

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