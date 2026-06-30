Вкаменелост, открита преди 40 години в Антарктида, се оказа прешлен на гигантски динозавър

Артефакт, открит по време на експедиция в Антарктида през 1985 г., дълго време се смяташе за останки от често срещано праисторическо влечуго. Благодарение на скорошен повторен анализ, резултатите от който бяха публикувани в научното списание Acta Palaeontologica Polonica, изследователите откриха, че находката е опашен прешлен на титанозавър - представител на колосалните дълговрати завроподи. Това откритие пренаписва историята на палеонтологичните изследвания на ледения континент, пише Independent.

Останки от динозавър, открити на Антарктида

Историческият фрагмент е открит от остров Джеймс Рос в Антарктика от специалисти на Британската антарктическа служба (BAS). Поради екстремни и специфични полеви условия, първоначалната идентификация е била погрешна и костта просто е била поставена за дългосрочно съхранение в обширната система за колекции на организацията.

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Ситуацията се промени, когато д-р Марк Еванс, ръководител на архивите на БАН, забеляза забравения екземпляр по време на рутинна инвентаризация на хиляди предмети. Отбелязвайки очевидното сходство на костната структура с прешлените на големи сухоземни динозаври, той незабавно препрати запитването към водещ специалист в Природонаучния музей, професор Пол Барет. Барет без колебание потвърди, че артефактът принадлежи на титанозавър. Предвид точната дата на разкопките, този екземпляр официално стана първото физическо доказателство за динозаври в региона, предшестващо всички последващи находки.

Професор Пол Барет, изследовател на динозаври в Природонаучния музей, който помогна за потвърждаването на находката, казва: „Вярвате или не, това е първият фрагмент от кост на динозавър, откриван някога в Антарктида. Той е бил пренебрегван, защото според мен е бил погрешно идентифициран в суровите полеви условия, но това е завропод и е едва втората кост на завропод от целия континент.“

Титанозаврите принадлежат към по-широка група, наречена завроподи, която включва най-големите сухоземни същества в историята на Земята, включително бронтозавър и брахиозавър, чиято дължина надвишава 20–30 метра. Въпреки че някои представители на титанозаврите са достигали 35 метра дължина и са тежали колосалните 60 тона, откритият в Антарктида екземпляр е бил сравнително малък – приблизително шест до седем метра. Учените предполагат, че това е или младо животно, или отделен, по-малък подвид на тези тревопасни гиганти.

Палеонтолозите смятат, че този завропод е обитавал днешната Антарктида преди приблизително 82 милиона години, по време на късния период на креда. През това праисторическо време континентът е изглеждал съвсем различно: вместо километри лед, той е бил покрит с гъсти зелени гори, осигуряващи богат източник на храна за големи тревопасни животни.

Точното датиране на такъв фрагментиран фосил обикновено е почти невъзможно, но учените са били подпомогнати от съпътстващия геоложки контекст. Гръбнакът е открит в морски скали до останките на древни мекотели, наречени амонити. Професор Барет обясни, че след смъртта на динозавъра тялото му вероятно е било отнесено от речни течения в морето, където в крайна сметка е потънало на дъното и се е запазило в седименти.

Въпреки че фрагментът е твърде повреден, за да опише и идентифицира точно нов вид динозавър, неговата идентификация се е превърнала в ключов етап в реконструкцията на мезозойските екосистеми в Северния полярен кръг.

Днес Антарктида остава може би най-предизвикателният район на планетата за палеонтологични и археологически разкопки. Основната пречка е, че скалната основа на континента, която пази праисторически следи, е почти изцяло заровена под континентален леден покрив с дебелина до три километра. Поради тези изключителни препятствия палеонтолозите досега са открили и описали само около половин дузина антарктически вида динозаври. Експертите обаче са уверени, че истинското разнообразие на фауната, скрита под леда, е било многократно по-голямо.

Според Daily Galaxy, фосилизирани отпечатъци от стъпки на динозаври, открити наскоро в Монголия, показват, че някои видове от тях са били способни да развиват скорости, сравними с тези на професионалните колоездачи. Това сензационно откритие принуждава учените да преразгледат предишните си разбирания за биомеханиката на древните влечуги и едновременно с това подкрепя хипотезите, че по-малките динозаври са били способни на високоскоростно спринтиране.

Ново проучване на уникални фосили на 160 милиона години предостави нови прозрения за еволюцията на полета при динозаврите и птиците, съобщава The Times of Israel. Чрез анализ на следи от линеене на пера, регистрирани в скалата, Йосеф Киат, изследовател от Училището по зоология към Тел Авивския университет и Природонаучния музей „Щайнхард“, откри доказателства, че някои видове крилати динозаври в крайна сметка са загубили способността си да летят.

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