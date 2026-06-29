Учени най-сетне разкриха тайната на цветното зрение при хората

Учени от Австралия, Китай и Германия са разгадали продължаващата от десетилетия загадка за това как човешкото око вижда цветовете, пише Физ. орг. Авторите на изследването, публикувано в сп. "Сайънс", са разкрили атомните структури на молекулите в окото, отговорни за цветното зрение. Изясняването на ролята на тези молекули, известни като опсини на конусите (колбичките), помага да се обясни как възникват някои зрителни нарушения на молекулярно ниво.

Как виждаме цветовете?

Опсинът е специален протеин в колбичките - клетките в човешкото око, които ни помагат да виждаме цветовете.

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"За да разберем как улавяме светлината и възприемаме цветовете, трябва да познаваме точната структура на светлочувствителните молекули в очите ни", казва почетният професор на Австралийския национален университет и съавтор на изследването Тревър Ламб.

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"Нашето възприятие за цвят се определя главно от относителното възбуждане на чувствителните към червено, зелено и синьо конусовидни фоторецепторни клетки, намиращи се в ретината ни, които съдържат тези молекули", допълва ученият.

Scientists have revealed the atomic structures of the eye molecules responsible for colour vision, solving a decades-old mystery.https://t.co/myHNFDbHEb — The Star (@staronline) June 27, 2026

Хората имат три вида опсини в колбичките, като всеки от тях преобразува червена, зелена или синя светлина в химически сигнали. Те се предават към мозъка, което позволява на хората да виждат цветно.

Изследването показва, че макар и трите опсина да съдържат една и съща светлочувствителна молекула, производна на витамин А - ретинал, всеки от тях се свързва с нея по различен начин. Това позволява на окото да улавя различни дължини на вълните на светлината.

Резултатите от изследването разкриват и фундаментални различия в начина, по който трите вида опсини реагират на светлината.

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Учените обясняват, че по същия начин, по който високата скорост на затвора позволява на фотоапарата да заснема по-ясни изображения, наличието в очите ни на реагиращи на цветовете молекули, които се включват и изключват бързо, ни позволява да виждаме ясно детайлите и цветовете в движение при дневна светлина.

Структурата на протеина родопсин в пръчиците - клетките, които използваме, за да виждаме при слаба светлина и нощем, е разгадана преди десетилетия. Едва сега обаче, благодарение на достъпа до нови микроскопски техники, изследователите успяват да разгадаят структурата на молекулите, отговарящи за възприемането на цветовете.

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В дългосрочен план това може да помогне на учените да открият по-ефективни методи за лечение на някои нарушения на зрението, като например дистрофия на конусите (колбичките) и цветна слепота.

„В много случаи нарушенията на зрението, свързани с конусите, се дължат на проблеми със съдържащите се в тях опсини", обяснява Тревър Ламб, пише БТА.

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