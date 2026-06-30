Нови завои в бюджета: Председателят на КНСБ вярва, че ще бъдат направени

Бяхмте се разбрали да не се вдига осигурителната вноска, да не се вдигат данъци – за това се бяхме разбрали, но виждаме неща, които не ни харесват: размерът на бюджетния дефицит и вдигнатия таван на дълга. Но нещата трябва да ги гледаме в контекст – ново правителство, прави се бюджет за 5 месеца, но и трябва да се види точната картина. Разбрахме се да се мисли за по-малък дефицит и за по-малко дълг, да има внимателно планиране на тегленето на дълг, защото всички плащаме лихвите. Това заяви Мария Минчева, зам.-председател на БСК.

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Председателят на КНСБ Пламен Димитров, точно както и вчера, обърна внимание на капиталовата програма – 3,5 млрд. евро повече, как това ще се оползотвори, попита той. Има нещо като буфер, но как ще се действа, не е ясно – уж има стари, неплатени разходи. Капиталовата и текущата издръжка са по 3,5 млрд. евро, уж основно за стари плащания, подчерта пред сутрешния блок на bTV Димитров. Не виждаме 700 млн. разходи за персонал – има „фиктивно“ ограничение на разходи, само 85 млн. за МВР и армията спестяваме, затова хората са на улицата (вчера държавни служители поискаха да не ги "лови" Законът за държавния служител, а да са по Кодекса на труда и така заплатите им да бъдат увеличени, както било в МВР, според протестиращите) – ОЩЕ:

Брутният продукт е смятан при по-ниска инфлация – резерви има да се оптимизира в приходната част, сивата икономика не е добре оптимизирана. Да не се пипа минималната работна заплата, докато не се разберем с бизнеса, призова още Димитров, който не иска спиране на прилагането на сегашния механизъм, при който накрая държавата определя, защото синдикати и бизнес никога не са се разбирали и всяка година решава държавата. "Има шанс да бъдем чути", добави Димитров, защото, по думите му, от "Прогресивна България" казвали, че този бюджет за 2026 година не бил техният, а наследство. Но прояви недоволство, че няма мерки за помощ към най-бедните - например 60 евро за малка кошница, докато имало помощи за тока за бизнеса, което Димитров все пак одобри.

Има толкова тежки проблеми в различни системи – здраве, социална система, че ако нямаме визия на база анализ, ако не гледаме в контекст, няма да успеем, подчерта Минчева. Най-важното е бизнесът да не е тормозен с административни регулации, да бъде оставен да работи, добави тя.

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