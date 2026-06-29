Планира се изстрелването на гигантски огнени торнада в океана - за какво ще помогнат те

Океанът покрива по-голямата част от повърхността на планетата и е дом на невероятен брой живи същества. Океаните на Земята обаче са под постоянна заплаха: освен замърсяването с пластмаса, отпадъчните води, съдържащи фентанил, хората, намазани със слънцезащитен крем, който уврежда кораловите рифове, има и нефтени разливи, печално известни с това, че са разрушителни за морската среда, пише Science Alert.

Разливите на нефт изправят отчаяните екипи за почистване пред трудна дилема: да оставят нефта да се разпространи или да го подпалят? Изгарянето му на място може да помогне за забавяне на разпространението и почистване на нефта, но има и недостатъци, като произвежда гъст черен дим, токсични сажди и вредна маса от неизгорял материал.

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Запалването на огнени торнада в океана

Но сега учените изглежда са открили радикално решение: гигантски огнени торнада. За разлика от традиционните методи за запалване на петрол, пламъците на тези огнени вихрушки се разпространяват нагоре, а не настрани.

Според учените, полученият вихър действа като естествен ускорител, засмуквайки кислород и захранвайки по-горещ, по-ефективен пламък, способен да изпарява нефтени разливи, преди те да проникнат в седиментите или да погълнат морските местообитания.

„Това е първият път, когато учените предлагат използването на огнени вихрушки за почистване на нефтени разливи и това е само началото“, каза съавторът Илейн Оран, аерокосмически инженер в Тексаския университет A&M. Екипът казва, че целта им е да използват хаотичния характер на огнените вихрушки като мощен и прецизен инструмент за възстановяване, за да защитят бреговите линии, морските екосистеми и околната среда като цяло. Техниката в крайна сметка би могла да помогне за смекчаване на последиците от бедствия като офшорни нефтени разливи.

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Учените вече са демонстрирали ефективността на огнените торнада в по-малки лабораторни условия. Но в новото проучване учените описват първата по рода си мащабна оценка на мащабируемостта и ефективността на този метод за реагиране при нефтени разливи.

Проучването, проведено от изследователите, включва серия от полеви тестове, използващи басейн с ширина 1,5 метра, покрит със суров петрол и заобиколен от три стени с височина 5 метра. Те сравняват ефективността на вертикално горящите огнени вихри с традиционното горене на място при различни ветрови условия. Резултатите показват, че огнените вихри понякога горят по-чисто и по-пълно, достигайки почти два пъти височината на пламъка и по-добре пренасяйки топлината през нефтения петно.

Учените казват, че вихрите могат да горят и по-интензивно, достигайки около 1000 градуса по Целзий в сравнение със 700 градуса по Целзий при нефтени разливи. Като цяло, огнените вихри показват потенциал да увеличат скоростта на горене с до 40%, да намалят емисиите на сажди с до 40% и да постигнат до 95% горивна ефективност. Учените обаче предупреждават, че тези цифри могат да варират значително в зависимост от условията.

Учените припомнят, че почти всички човешки грешки имат някакво въздействие върху околната среда. Тези грешки често са толкова широко разпространени, че водят до изчезване на цели видове.

Една такава грешка е разлив на нефт в морето. Това е бедствие с огромни размери, тъй като засяга огромен брой животински и растителни видове, не само в морето, но и на сушата.

Когато петролът достигне брега, той оказва негативно влияние и върху хората. В крайна сметка, разливът на петрол води до унищожаване на цяла екосистема. Важно е също да се отбележи фактът, че елиминирането на последствията от разлив на нефт е много трудно и освен това отнема много пари и време.

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