Учени откриха изгубен подводен град, различен от всеки друг на Земята

Учени, изследващи океанското дъно, са открили мистериозен подводен пейзаж, какъвто няма другаде на Земята. Той се намира на върха на подводна планина западно от Средноатлантическия хребет. Според Indian Defence Review , това е така нареченото хидротермално поле „Изгубеният град“, което се издига на повече от 700 метра под повърхността като назъбена маса от извисяващи се карбонатни образувания.

„Изгубеният град“

„Този огромен подземен град, подобен на извънземен обект сега е признат за най-дългоживеещата хидротермална вентилационна система в света, предоставяйки безпрецедентна представа за това как животът може да е възникнал в екстремни условия“, добавя публикацията.

Пейзажът на „Изгубения град“ е доминиран от високи монолити и по-малки кули, вариращи от малки образувания с форма на гъби до структури, достигащи близо 60 метра височина.

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„Тези калцитни комини светят призрачно синьо под лъчите на дистанционно управлявани превозни средства, създавайки впечатление за извънземен хоризонт, замръзнал във времето“, отбелязва изданието.

Както отбелязват експертите, хидротермалните вентилационни системи тук са много различни от типичните „черни комини“, тъй като произвеждат 100 пъти повече водород и метан, като същевременно отделят много по-малко топлина.

„Тази уникална химическа реакция позволява на въглеводородите да поддържат разнообразни микробни съобщества дори при липса на кислород, формирайки основата на екосистема, напълно независима от слънчевата светлина. Най-високата от тези структури, наречена Посейдон, се издига на над 60 метра и служи като символ както на геоложка стабилност, така и на биологична жизнеспособност“, обяснява статията.

В същото време, изследвания от Университета на Вашингтон показват, че Изгубеният град произвежда жизненоважни химикали в количества, които не се срещат в типичните хидротермални отвори тип „черен комин“.

„Въглеводороди като метан и водород, градивните елементи на клетъчния живот, се образуват директно от взаимодействието на морска вода с мантийни скали - процес, известен като серпентинизация, а не от биологични или атмосферни източници“, посочва Indian Defence Review.

Учени от Вашингтонския университет пишат, че тези течности произвеждат 10-100 пъти повече водород и въглеводороди от „черния дим“, създавайки алкална среда, в която микроорганизмите могат да виреят.

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„За разлика от киселинните, богати на желязо и сяра условия на „черните комини“, хидротермалните отвори на „Изгубения град“ са доминирани от почти чисти карбонати, образувайки извисяващи се структури и кули, които са значително по-големи от типичните хидротермални системи“, отбелязва публикацията.

Въпреки суровата среда, „Изгубеният град“ кипи от живот. Комините са дом на охлюви, ракообразни, раци, скариди, морски таралежи и змиорки, хранещи се с въглеводороди, отделяни от хидротермалните извори.

В същото време бактериите образуват плътни пластове върху повърхността на минералите, създавайки микрокосмос на живот, който може да издържи на екстремно налягане и температури, достигащи 40°C.

„Хидротермалните отвори на това място са изключително стабилни в сравнение с вулканичните „черни комини“, които често се срутват след няколко десетилетия. Тази дълготрайност позволява развитието на сложни екологични мрежи, давайки на учените уникална възможност да наблюдават живота в екстремни, изолирани среди. Изследователите отбелязват, че тези открития могат да ни помогнат да разберем как животът може да съществува в подобни екстремни среди на други планети“, заключава статията.

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