Радев пробва да сключи сделка със САЩ за US самолетите: Нейнски каза имаме ли участие във войната с Иран

"Това, което остана като усещане, е за доста нелепото свързване на изтеглянето на американските самолети с това да отпаднат американските визи за българските граждани, като опит на правителството за сделка. Цялото говорене за това, че България се въвлича във войната с Иран, звучи доста несъстоятелно. Ако се бяха съгласили американците да махнат визите за българските граждани, тогава щяха ли да останат самолетите на летище "Васил Левски"? Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски пред БНТ. Още: "Блъфира - и за местенето на американските самолети, и за спирането на оръжието за Украйна": Нейнски за лъжите на Радев

По думите ѝ военните самолети от САЩ са били в България по силата на споразумение с Щатите. България няма участие във войната на САЩ с Иран и да се свързват различни теми, както и да се използва недостатъчната информираност на обществото, не е удачно, разкритикува Нейнски.

Тя коментира и срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. "Европа е желан и много атрактивен партньор не само за САЩ, но и за Китай и Русия. Причините, поради които големите сили се стремят да разделят Европа, е именно, защото обединена Европа представлява много сериозна конкуренция за всеки един от тях", посочи Нейнски.

Патриарх Кирил обещава "небесно царство" за руските войници

Снимка: Kremlin.ru

Още: Надежда Нейнски: Китай очевидно не счита Русия за сериозен икономически партньор

Впоследствие тя взе отношение и за антируските санкции и готовността за вето от страна на България.

"Руската православна църква винаги е била управлявана от държавата Русия, което вече в условията на комунизма и сега при управлението на Владимир Путин не е тайна за никого, че руският патриарх е един инструмент за руската империалистична политика. Абсолютно неразбираемо е как едно духовно лице да защитава агресорската политика на Русия срещу друга християнска държава", възмутена е Нейнски.

Тя напомни, че руският патриарх не само подкрепя войната, но и обещава "небесно царство" на руските войници, участващи във войната с Украйна.

Още: "Стремежът ми е да помогна на България": Нейнски не отрече, че може да бъде вицепрезидент на Гюров