Най-старата структура на Земята: Учените определиха възрастта ѝ, но сгрешиха с 500 милиарда години

Австралийски геолози успяха да определят възрастта на най-старата структура на Земята - ударен кратер, образуван от удар на астероид, когато първите континенти едва са започвали да се появяват.

Най-старата структура на Земята

Учени са изследвали скали в древна ударна структура, известна като Северния полюсен купол, разположена в Австралия. Смятало се е, че този ударен кратер се е образувал преди 3,47 милиарда години. Но възрастта му вече е уточнена до около 3 милиарда години. Това го прави най-старата структура на Земята, с диаметър около 100 км, образувана от удар на астероид. Това означава, че е с повече от 800 милиона години по-стара от кратера Ярабуба в Австралия, който дълго време се смяташе за най-стария ударен кратер на нашата планета. Изследването е публикувано в списание Geology, пише Phys.

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Миналата година учените заявиха, че проучване на минералите в Северния полюсен купол е определило възрастта на структурата, образувана от удар на астероид, на 3,47 милиарда години. Не всички учени са съгласни с тази оценка. Затова австралийските геолози проведоха ново проучване и смятат, че сега разполагат с неопровержими доказателства, че кратерът е образуван от удар на астероид преди около 3 милиарда години.

Геолозите вече са откривали скали, които се образуват само при силен удар, като например удар на астероид. Сега учените са провели нов, по-подробен анализ на минерали, включително циркон и апатит, за да определят тяхната възраст. Тези минерали съхраняват информация за това кога са се образували.

Някои циркони имат необичайни форми. Това са кристали, променени от удара на астероид, образувани, когато по-стар циркон е бил счупен и частично рекристализиран от удар на астероид. Тези кристали показват, че ударът на астероида е станал преди около 3 милиарда години.

Най-старият кратер на Земята

Учени са провели нов, строг анализ на минерали, включително циркон и апатит, за да определят тяхната възраст. Тези минерали съхраняват информация за това кога са се образували.

Учените също така определили възрастта на минерала апатит, който се е образувал в хидротермална система, създадена от топлината на удара на астероида, за да съответства на възрастта на циркона.

Въпреки че първоначално са изчислили погрешно възрастта на Северния полюсен купол с почти 500 милиарда години, геолозите са уверени, че новата оценка е максимално точна. Според тях астероидът се е разбил в Земята в частта от сушата, която по-късно става Австралия, по време, когато първите континенти на нашата планета едва са започвали да се формират. Геолозите твърдят, че Северният полюсен купол несъмнено е най-старата структура на Земята, образувана от удар на астероид.

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Също така наскро учени откриха уникална петоъгълна структура на 5000 години в Испания, пълна с оръжия от бронзовата епоха. Парцел земя в Западна Испания, изглеждащ като идеалното място за слънчева електроцентрала – равен терен и без видими препятствия, се оказа скривалище на древна петоъгълна структура. Когато работниците започнали да разчистват района, дълбоко под повърхността били открити доказателства за много по-стар свят, съобщава Ecoportal.

В публикацията се съобщава, че разкопките са разкрили 11 отделни археологически зони на площ от 100 хектара, датиращи от 3300 г. пр.н.е. Археолозите бързо са идентифицирали поне 11 отделни обекта в целия регион.

Открити са предмети, обхващащи хилядолетия от човешката история, от медната до бронзовата епоха, и дори няколко от римската епоха.

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